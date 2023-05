Khi BTS, BlackPink hát nhạc Sơn Tùng, Bích Phương

Theo một số fan nhận xét của Jungkook, giọng hát AI cơ bản không thể giống hoàn toàn 100%, chỉ ở mức tương đồng trong vài âm sắc. Tuy nhiên có nhiều bản Jungkook AI giống tầm 70-80% như Tình yêu chậm trễ,I Feel it coming, Under the influence, Star Boy...

Hầu hết nền tảng hoạt động bằng cách sử dụng công nghệ để phân tích lượng lớn dữ liệu, chẳng hạn như bản nhạc, giai điệu, cao độ, trường độ, âm sắc, sau đó cung cấp dữ liệu cho AI xử lý chúng, tạo ra bản nhạc, nhái giọng bằng nhiều ngôn ngữ.

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về âm nhạc do AI tạo ra là việc các nhà nghiên cứu tại Đại học Rutgers hoàn thành bản giao hưởng số 10 của Beethoven. Beethoven có chín bản giao hưởng hoàn chỉnh và chưa hoàn thành bản thứ 10. Các nhà nghiên cứu đã cung cấp cho AI dữ liệu từ những bản giao hưởng này để hoàn thành tác phẩm của ông.

Các trình tạo nhạc AI được tạo ra gần như là nhạc có bản quyền, câu hỏi liệu nhạc AI có hợp pháp hay không đã là một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các chuyên gia. Universal Music Group – một trong những công ty âm nhạc quyền lực nhất thế giới, gần đây đã yêu cầu các nền tảng nhạc trực tuyến gỡ bản nhạc do AI tạo ra từ giọng hát của rapper Drake do vi phạm bản quyền.



Công ty UMG yêu cầu các nền tảng phân phối nhạc gỡ bỏ Heart on My Sleeve do vi phạm bản quyền của nghệ sĩ, song nhiều người cho rằng yêu cầu được chấp thuận do áp lực từ "ông lớn" ngành âm nhạc, trong khi thực tế luật bản quyền không bảo vệ giọng hát. Ảnh: GQ.

Một số chuyên gia đứng về phía UMG, Karl Fowlkes - luật sư tại The Fowlkes Firm chia sẻ với CNN rằng tòa án và văn phòng bản quyền nên cấm âm nhạc do AI tạo ra và chỉ nên bảo vệ “tác phẩm nghệ thuật gốc” chứ không phải tác phẩm được tạo ra bởi máy móc dựa trên bản gốc để tạo ra tác phẩm mới.

Trái lại, giáo sư luật đại học Stanford Mark A. Lemley và luật sư Bryan Casey không đồng ý và phản biện đây là quá trình tổng hợp ngoại lệ của quyền tác giả.

Hồi tháng 4, bài hát có sự góp giọng của Drake và The Weeknd mang tên Heart on My Sleeve được đăng tải lên nhiều nền tảng âm nhạc, thu hút 10 triệu lượt xem trên TikTok, hơn 250.000 lượt stream trên Spotify nhưng các ca sĩ đều không biết gì về sự tồn tại của bản nhạc này. Tác giả tên Ghostwriter nói đã tạo ra bản nhạc bằng công nghệ AI.

Theo Theverge, Heart on My Sleeve đều là tác phẩm mới, nguyên bản vì giọng hát, phong cách, dòng nhạc hầu hết không có bản quyền bảo vệ. “Nếu một người viết lời bài hát của riêng họ, tạo nhịp đơn giản, thu âm giọng hát và đưa cho AI hát giọng The Weeknd, thì sẽ không có tác phẩm hiện có nào bị sao chép. Việc quảng cáo ca khúc mới dưới dạng bài hát của The Weeknd sẽ trở nên khó khăn, nhưng đều là vấn đề thương hiệu hơn là bản quyền” – Theverge viết.