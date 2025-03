Khi áo dài the La Khê và Hanbok hòa quyện trong bản tình ca giữa núi rừng Sa Pa

Các sản phẩm the, sa, vân, địa, quế, gấm vóc của La Khê nổi tiếng với những họa tiết, hoa văn tinh xảo. So với sồi, đũi, loại hàng the, sa mỏng, nhẹ hơn, nhưng lại rất bền và đẹp, được lựa chọn để may trang phục cho các tầng lớp quý tộc trong xã hội phong kiến xưa.

Lụa the La Khê được nhắc đầu tiên trong câu ca dân gian vinh danh thời vàng son "The La, lĩnh Bưởi, chổi Phùng/ Lụa vân Vạn Phúc, nhiễu vùng Mỗ Bôn."

Tuy nhiên, thời hoàng kim đó đã xa. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, vài chục năm cuối thế kỷ 20, làng dệt truyền thống La Khê gần như mất dấu. Tại ngôi làng dệt nức tiếng một thuở nhưng chẳng còn ai mặn mà với nghiệp canh cửi. Lụa the là dòng sản phẩm cao cấp, không thể sản xuất đại trà.

Hiện tại, qua bao thăng trầm của thời gian, nghề dệt the La Khê chỉ còn trong ký ức ít người. Tuy nhiên, may mắn vẫn có một vài nghệ nhân đau đáu với nghề xưa, gắng gỏi níu giữ nghề truyền thống.

Chia sẻ về lựa chọn áo dài the La Khê cho chú rể, Thu Hường nói: "Với sự trân trọng văn hóa của hai nước và muốn tổ chức một lễ cưới với điểm nhấn là sự giao thoa văn hóa, tôi đã quyết định sẽ mặc Hanbok và chú rể sẽ mặc áo dài của Việt Nam trong lễ cưới. Sau đó, tôi đã chia sẻ với nhà thiết kế về mong muốn chú rể khoác trên mình tà áo dài truyền thống mang đậm bản sắc Việt Nam. Tôi mong muốn chiếc áo phải thuần Việt từ kiểu dáng đến chất liệu. Nhà thiết kế đã giới thiệu kiểu dáng ngũ thân và loại vải the La Khê được dùng trong cung đình xưa vừa tinh tế lại sang trọng."

Chiếc áo dài được thiết kế theo dáng áo ngũ thân truyền thống. (Nguồn: Vietnam+)

Khi đồng hồ điểm 4 giờ chiều, trên đỉnh núi Sa Pa lộng gió, ánh hoàng hôn như dát vàng lên vạn vật, chú rể Alex, chàng trai đến từ Xứ sở kim chi, bước ra trong tiếng nhạc réo rắt, trên người anh là chiếc áo dài the La Khê - mang trong mình nghìn năm hồn cốt Thăng Long.

Chiếc áo dài được thiết kế theo dáng áo ngũ thân truyền thống thời Nguyễn ôm lấy vóc dáng Alex, tôn lên vẻ trang nghiêm mà phóng khoáng.