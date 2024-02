Khen thưởng lực lượng phá án vụ cô gái bị sát hại ở TP.HCM chiều 29 Tết

Ngày 15/2, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo Thành ủy - UBND TP Thủ Đức khen thưởng cho Công an TP Thủ Đức, một số phòng nghiệp vụ Công an thành phố và các cá nhân phá thành công vụ án cô gái mất tích khi chuẩn bị về quê ăn Tết bị sát hại, phân xác ở Khu công nghệ cao TP Thủ Đức.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án giết người ở TP Thủ Đức.

Cụ thể, 5 tập thể được Thành ủy TP.HCM khen thưởng, gồm: Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, Công an phường Tăng Nhơn Phú B, Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP Thủ Đức, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TP.HCM.

Giám đốc Công an TP.HCM gửi thư khen, kèm thưởng đối với 2 tập thể là Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức và Công an phường Tăng Nhơn Phú B.

Thành ủy TP Thủ Đức có quyết định khen thưởng đối với các đơn vị, gồm: Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Kỹ thuật hình sự, Công an phường Tăng Nhơn Phú B thuộc Công an TP Thủ Đức; Phòng PC01, PC02, PA06, PC09 thuộc Công an TP.HCM; Viện KSND TP.HCM và Viện KSND TP Thủ Đức.