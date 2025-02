Khánh thành trạm phát sóng di động tại vùng 'lõm sóng' ở Yên Bái

Trung tá Đỗ Thanh Tuấn chia sẻ, việc xây dựng trạm gặp nhiều khó khăn do địa hình vị trí đặt trạm ở địa thế vùng núi cao. Đặc biệt, tại thôn Pá Khoang chưa có hệ thống điện lưới quốc gia, Viettel Yên Bái phải sử dụng máy phát điện để cấp điện cho trạm.

Trung tá Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Viettel Yên Bái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Việc trạm YBI0580 đi vào hoạt động sẽ cung cấp dịch vụ di động và sử dụng mạng Internet cho khoảng 1.200 nhân khẩu của 3 thôn thuộc xã Túc Đán. Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, giúp người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đã ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của Tập đoàn Viettel và Viettel Yên Bái trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Tuấn Anh, việc hoàn thành, đưa vào hoạt động trạm phát sóng là món quà đầu xuân đầy ý nghĩa, mang lại nhiều lợi ích to lớn mà Viettel gửi tới bà con nhân dân xã Túc Đán.