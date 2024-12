Khánh thành Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Nhà được thiết kế theo kiến trúc nhà Việt cổ, xây dựng bằng vật liệu đá xanh, gỗ lim... Sáng ngày 14/12, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ dâng hương và chính thức đưa vào hoạt động Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Nhà tưởng niệm được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một phần của dự án Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do UBND huyện Lệ Thủy làm chủ đầu tư với tổng mức vốn lên đến 36 tỷ đồng. Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Tiến Thành). Nhà tưởng niệm được xây dựng trên phần đất liền thổ với Nhà lưu niệm Đại tướng tại làng An Xá, xã Lộc Thủy. Công trình mang kiến trúc nhà Việt cổ, sử dụng các vật liệu truyền thống đặc trưng như đá xanh và gỗ lim. Bên trong, tầng trệt có mặt bằng hình chữ nhật với nền nhà, tường bao, cầu thang và tay vịn đều bằng đá xanh. Tầng hai được thiết kế theo kiến trúc nhà gỗ truyền thống 3 gian, có bàn dâng hương và không gian hành lễ hài hòa, trang nghiêm. Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Tiến Thành). Tại tầng hai, ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt ở vị trí trung tâm và trang trọng với đôi câu đối: "Văn lo vận nước văn thành võ - Võ thấu lòng dân võ hóa văn". Không gian này cũng là nơi trưng bày và lưu giữ các kỷ vật, hiện vật gắn liền với cuộc đời của Đại tướng. Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biểu tượng của tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những đóng góp to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước.