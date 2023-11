Khánh thành nhà trưng bày di tích Nhà lao Hội An

Sau khánh thành, di tích Nhà lao Hội An mở cửa thường xuyên để các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, hội viên tù yêu nước đến tham quan, sinh hoạt truyền thống...

Các đại biểu tham quan phòng trưng bày Nhà lao Hội An (Ảnh: Văn Hoài).

Trung tâm quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đang triển khai các thủ tục đề nghị công nhận xếp hạng di tích cấp quốc gia cho hệ thống các nhà tù thực dân, đế quốc ở Hội An để xứng tầm với giá trị lớn lao của di tích.

Ngoài ra, Trung tâm tham mưu cấp thẩm quyền tiếp tục đầu tư nâng tầm, mở rộng để hướng đến hình thành một điểm tham quan du lịch, góp phần làm phong phú hệ thống các điểm tham quan ở Hội An.

Dịp này, hoạt động trưng bày hình ảnh, tư liệu "Người Quảng Nam - Đà Nẵng ở Nhà tù Côn Đảo", do Trung tâm quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An phối hợp với Trung tâm quản lý bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo tổ chức, diễn ra từ ngày 28/11 đến hết ngày 4/12 tại di tích Nhà lao Hội An.