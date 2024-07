Khán giả Việt chia phe, miệt thị nghệ sĩ lớn tuổi

Với tiêu chí "vượt chông gai", show có 33 anh tài có thể chọn làm mới hit cũ, mang tính hoài niệm hoặc chọn ca khúc mới. Do đó, show phù hợp với tệp khán giả lớn tuổi hơn, thưởng thức thần tượng một thời trở lại.

Khác ở chỗ, Anh trai say hi hát toàn bộ nhạc mới. Loạt ca khúc với ca từ hiện đại, tên bài hát lạ, giai điệu mang đậm phong cách âm nhạc Gen Z. Chương trình hướng tới người xem trẻ tuổi.

Từ ngày thông báo chiếu trên đài truyền hình, hai game show mang tên Anh trai bị mang ra so sánh, do cùng format show âm nhạc sống còn, đấu giá chọn bài hát, loại người sau mỗi tập, chọn ra nhóm nhạc debut.

Sáng 8/7, Erik xin lỗi. Nam ca sĩ mong 62 "anh trai" thông cảm vì bình luận "Cảm ơn" dưới bài viết được cho là khen chương trình Anh trai say hi, có phần dìm show Anh trai vượt ngàn chông gai (Anh trai chông gai).

Tham gia game show chủ yếu giúp khán giả giải trí cuối tuần, các anh trai lại vô tình trở thành nguyên nhân khiến người xem chia phe.

Thông thường, nhà sản xuất game show thường công bố lượt xem, lượt tương tác, vị trí top trending sau mỗi tập. Số liệu mang tính chất "báo cáo" với nhà tài trợ, cách để thu hút quảng cáo.



Anh Tiến Đạt 43 tuổi và "chú" Tiến Luật 41 tuổi viral mạng xã hội sau tập 2 của show Chông gai.

Tuy nhiên, khi hai chương trình cùng format lên sóng, số liệu trở thành thứ để khán giả vịn vào đấu khấu.

Điều này xảy ra ở Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Khi Anh trai chông gai phát sóng, Anh trai say hi đi được hai tập. Sau khi chương trình kết thúc, fan lập tức so sánh lượng khán giả xem show khi đang công chiếu trên YouTube.

Lúc đó, khán giả của Anh trai say hi nói 30 anh trai trẻ "tạm thắng" vì lượt xem trực tuyến tập 3 cao gấp ba lần Anh trai chông gai tập 1.

Fan của Anh trai chông gai lập tức phản bác. Khán giả cho rằng họ "bận" xem show trên VTV3, không xem YouTube vì chương trình phát trên nền tảng này chậm hơn sóng truyền hình đến 30 phút.

"Lượt xem công chiếu thấp do khán giả thích xem trực tiếp trên VTV3 trước", "Tệp khán giả đã khác rồi, Anh tài trên VTV3 lại chiếu sớm hơn, đừng so sánh thế", fan của Anh trai chông gai đưa lý do.