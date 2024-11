Khán giả sốc trước vũ đạo của nam ca sĩ

Video và hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Junsu có những động tác nhạy cảm với nữ vũ công trên giường. Khán giả càng bức xúc hơn vì đây là buổi hòa nhạc bình thường, không giới hạn độ tuổi. Ngày 18/11, AllKpop đưa tin sau ồn ào bị nữ streamer tống tiền bằng những bản ghi âm riêng tư, mạng xã hội chia sẻ nhiều video và ảnh động gây tranh cãi của Junsu tại buổi hòa nhạc ở Nhật Bản. Trong đó, nam ca sĩ cùng các vũ công nữ thực hiện vũ đạo khiêu khích. Ở một video ngắn, Junsu được nhìn thấy xuất hiện trên chiếc giường màu đỏ với một nữ vũ công mặc bodysuit bó sát và thiếu vải. Hai người trong tình trạng “nam trên, nữ dưới” làm nhiều động tác như kéo người, nhấc chân, uốn éo cơ thể hay vỗ vào vòng ba, khiến người nhìn dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh nhạy cảm. Your browser does not support the video tag.

Vũ đạo "giường chiếu" của Junsu trong show diễn ở Nhật Bản được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Chuyển sang phân cảnh khác, Junsu nằm dài trên ghế sofa trong khi các nữ vũ công di chuyển đầy gợi cảm trước mặt anh. Những cô gái mặc trang phục biểu diễn như nội y, khoác thêm áo sơ mi trắng rộng hờ hững. Người chia sẻ video và ảnh động cho biết show diễn không giới hạn độ tuổi tham gia, cũng không ghi rõ chỉ dành cho khán giả trưởng thành. Bên cạnh đó, nội dung bài hát không ám chỉ đến chủ đề tình dục, dẫn đến không có sự đồng bộ giữa dàn dựng bối cảnh, vũ đạo và lời ca. Đa số cư dân mạng chỉ trích màn trình diễn của Junsu phản cảm, gợi dục và không phù hợp cho buổi hòa nhạc bình thường. Khán giả phản ứng: “Họ thực sự nghĩ người hâm mộ là những kẻ dễ bị bắt nạt”, “Chuyện gì xảy ra thế này? Đây không phải buổi hòa nhạc dành cho người lớn nhưng lại quá lộ liễu”, “Nó thậm chí còn chẳng hay ho gì”, “Đây không phải gợi cảm, mà là nhơ nhuốc”, “Họ thực sự làm điều này trong một buổi hòa nhạc sao? Tôi thấy tội cho các vũ công”, “Thì ra đó là sở thích của Kim Junsu”, “Người hâm mộ phải chịu đựng việc nhìn thấy vòng 3 của các vũ công”, “Cái này gọi là nghệ thuật sao? Chỉ là giả vờ gợi cảm thôi”, “Trông giống như một show thoát y vậy?”, “Tôi thực sự bị sốc”… Một bộ phận thậm chí còn tuyên bố Junsu bị nữ streamer tống tiền là xứng đáng vì quá biến thái.

Junsu bị chỉ trích vì thực hiện những vũ đạo nhạy cảm, gợi dục trong show không giới hạn độ tuổi khán giả Đáp lại những lời chỉ trích, người hâm mộ Junsu bênh vực thần tượng bằng nhiều lập luận: “Màn trình diễn đầy đủ ở đâu? Ai đó đã cắt và chỉnh sửa ảnh từ các các fancam cũ tệ hại và đăng chúng lên để kích động thêm sự căm ghét dành cho Junsu. Đây là buổi hòa nhạc ở Nhật Bản cách đây gần 10 năm. Vé dành cho fanclub và họ đều đủ tuổi trưởng thành”, “Những người hâm mộ của anh ấy ở độ tuổi từ 20 đến 30. Chúng tôi biết chúng tôi xem những gì”, “Điệu nhảy giường chiếu là điều bình thường trong các chương trình của Nhật Bản. Lý do duy nhất khiến điều này trở thành tiêu đề ở thời điểm hiện tại là mọi người muốn nhân cơ hội Junsu vướng ồn ào để hạ bệ anh”, “Anh ấy là nạn nhân bị tống tiền. Mọi người không ý thức rõ điều này hay sao? Kể cả khi anh ấy muốn tổ chức các buổi tiệc thác loạn cũng không bất hợp pháp nếu người tham gia đều trưởng thành và đồng thuận”, “Anh ta đã 38 tuổi rồi, anh ta làm gì trên giường là quyền của anh ta. Người duy nhất nên xấu hổ là kẻ tống tiền”, “Junsu đã có những màn trình diễn rất gợi cảm trong nhiều năm. Không ai phàn nàn ngay lúc đó, nhưng giờ lại gắn mác biến thái cho anh ấy. G-Dragon từng làm điều tương tự nhưng vẫn thành ông hoàng Kpop”… Trước đó, vào ngày 13/11, cảnh sát tỉnh Bắc Gyeonggi đã yêu cầu lệnh bắt giữ A, nữ streamed của kênh dịch vụ truyền phát video AfreecaTV (Hàn Quốc), về tội tống tiền. Các báo cáo chỉ ra A quen biết KIm Junsu vào năm 2019 và bắt đầu tống tiền nam ca sĩ vào tháng 9/2020 bằng đoạn ghi âm cuộc trò chuyện thân mật giữa họ. A bị cáo buộc tống tiền tổng cộng 101 lần, thu được 840 triệu won (601.323 USD).

Junsu bị nữ streamer tống tiền bằng file ghi âm nhạy cảm Trong quá trình điều tra, A thú nhận phạm tội để có tiền mua ma túy. A cũng đang bị xét xử tại tòa án trung tâm Seoul vì một tội danh liên quan đến ma túy khác. Vụ việc khiến Junsu bị công chúng Hàn Quốc công kích dữ dội. Họ chỉ trích anh là người nổi tiếng mà không giữ hình tượng, giao thiệp với kiểu phụ nữ "chất lượng thấp" để rồi rơi vào cảnh bị tống tiền. Số khác nhận định bản ghi âm chắc chắn có nội dung biến thái đến mức Junsu không muốn bị rò rỉ. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lý trí lên án sự độc hại của một bộ phận khán giả. Họ cho rằng Junsu là nạn nhân, cần được bảo vệ thay vì chà đạp. Kim Junsu (SN 1986), còn được biết đến với nghệ danh Xia, là ca, nhạc sĩ kiêm vũ công, diễn viên nhạc kịch Hàn Quốc. Anh là cựu thành viên nhóm nhạc Kpop huyền thoại TVXQ, nổi tiếng nhất vào đầu thập niên 2000. Về sau, do kiện tụng với công ty giải trí SM Entertainment, Junsu cùng 2 thành viên khác là Jaejoong và Park Yoochun tách ra, thành lập nhóm nhạc JYJ từ năm 2010. Do bê bối đời tư, Park Yoochun bị buộc rời showbiz nên nhóm chỉ còn 2 thành viên. Tháng 9, Junsu và Jaejoong bất ngờ thành lập nhóm JX. 8-10/11, bộ đôi tổ chức concert Identiny kỷ niệm 20 năm ra mắt, đồng thời bắt đầu hành trình mới. Theo Tiền Phong