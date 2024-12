Sau concert tối 7/12 show "Anh trai say hi", BTC lên tiếng xin lỗi khi để xảy ra nhiều sự cố như cảnh tượng pháo hoa bay thẳng xuống khu vực khán đài, fan ngất xỉu, tranh cãi đồ ăn phục vụ khu VIP... Đến đêm diễn 9/12, lượng người đến vẫn rất đông, nhiều khán giả nêu quan điểm với Tiền Phong về những sự cố. Your browser does not support the video tag. Theo Tiền Phong