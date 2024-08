Khán giả 'hóng' tin S.T Sơn Thạch muốn tái hợp Jun Phạm, mong chờ nhóm 365DaBand trở lại

Biết nhau từ thuở mới vào nghề, Cường Seven và S.T Sơn Thạch gây thích thú khi lần đầu tiết lộ ấn tượng đầu tiên về nhau. Nếu như S.T Sơn Thạch nhớ đến Cường Seven với hình tượng “hip hop boy” cùng những mối tình, Cường Seven "bật mí" việc đã chú ý đến S.T Sơn Thạch từ ca khúc debut với nhóm nhạc 365DaBand.

Từng là một thành viên trong nhóm Mister nhưng tan rã chỉ sau 7 tháng, Cường Seven dành sự quan tâm đặc biệt đến các nhóm nhạc Hàn Quốc, Mỹ và Việt Nam lúc bấy giờ. Trailer ra mắt của 365DaBand đã khiến Cường Seven choáng ngợp vì không ngờ Việt Nam có một nhóm nhạc ngầu và chuẩn Hàn Quốc từ concept đến âm nhạc.