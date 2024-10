Khán giả gọi tên Negav tại concert thứ 2 Anh trai 'say hi'

Dù không tham gia biểu diễn trực tiếp trong concert thứ hai của Anh trai "say hi" tối 19/10, nhưng rapper Negav vẫn xuất hiện trong các video trình chiếu và được giữ giọng ở một số ca khúc. Tại đêm nhạc, khán giả cũng nhiều lần gọi tên Negav. Tối 19/10, đêm thứ hai của concert Anh trai “say hi” diễn ra tại TP.HCM. Chương trình tiếp tục thu hút sự có mặt của hàng chục nghìn khán giả. Trong hơn 3 tiếng, các anh trai mang đến những tiếp mục hấp dẫn và bùng nổ, đốt cháy sân khấu. Ở đêm nhạc thứ hai, chỉ có 29 anh trai tham dự, Negav vắng mặt vì những lùm xùm trong thời gian gần đây.

Đêm thứ hai của concert Anh trai “say hi” Mặc dù không xuất hiện trực tiếp, Negav vẫn có mặt trong các video trình chiếu và được giữ giọng ở một số ca khúc. Tại đêm nhạc, khán giả cũng nhiều lần gọi tên Negav, đặc biệt trong ca khúc "Ngân nga". Ở tiết mục "Say hi never say goodbye", đoạn hát của Negav vẫn được giữ nguyên. Với tiết mục "Kim phút kim giờ", chương trình giữ phần giọng bè của Negav. Đây là ca khúc tạo cơn sốt trên sân khấu Anh trai say hi, do Hurrykng, Hieuthuhai, Negav, Pháp Kiều và Isaac thể hiện. Sau một loạt ồn ào trong thời gian gần đây, đại diện Negav thông báo rapper không tham gia biểu diễn ở concert thứ hai của Anh trai "say hi". "Trên tinh thần cầu thị và tôn trọng những góp ý chân tình, quý giá của khán giả, đại diện quản lý Rapper Negav trân trọng thông báo: Rapper Negav xin phép không tham gia trình diễn tại đêm concert Anh trai “say hi” vào ngày 19/10/2024. Chúng tôi kính mong quý khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ đêm concert 2 cùng với các anh trai để đêm diễn thật bùng nổ, đền đáp xứng đáng với sự yêu thương của khán giả đã dành cho chương trình", thông báo cho hay. Trước đó, ở concert đầu tiên, Negav dính lùm xùm liên quan đến phát ngôn về việc nghỉ học. Đứng trên sân khấu, nam rapper nói: "Khi đứng đây, em muốn nói chuyện với mẹ em. Mẹ ơi, mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?". Phát ngôn của Negav đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Phần đông khán giả đều tỏ ra không hài lòng trước thái độ "tự hào về chuyện nghỉ học" của anh. Số khác cũng chỉ trích Negav, cho rằng câu nói này của anh có thể sẽ gây tác động không tốt tới khán giả trẻ. Sau khi concert Anh trai "say hi" kết thúc, Negav đã lên tiếng xin lỗi. Anh tự nhận bản thân đã có phát ngôn không phù hợp, sai ngữ cảnh dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Sau ồn ào liên quan đến phát ngôn "vạ miệng", nam rapper tiếp tục nhận nhiều chỉ trích khi từng có những bài viết sử dụng ngôn từ tục tĩu, thô tục trong hội nhóm kín trên Facebook. Negav sau đó lại lên tiếng xin lỗi về sự việc này. Cộng đồng mạng có nhiều ý kiến trái chiều về việc Negav vắng bóng tại concert thứ hai Anh trai "say hi". Một số người cho rằng nên tha thứ cho những hành động và phát ngôn của nam rapper, đồng thời bày tỏ mong muốn được gặp lại Negav trên sân khấu. Trái lại, nhiều người cho rằng nên có thái độ nghiêm khắc hơn với các nghệ sĩ, đặc biệt là những người đang có sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ. Ngay sau khi concert thứ hai Anh trai "say hi" kết thúc, fanpage chính thức của chương trình thông báo, concert thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 7/12/2024 tại thủ đô Hà Nội. Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Năm 2018, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi gia nhập đội Tổ Quạ. Anh có một số bài hát nổi bật như Ngủ một mình, Chăm sóc em, Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội... Negav nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả nhờ vẻ điển trai, sự hoạt ngôn và hài hước khi tham gia các chương trình Hành trình rực rỡ, 2 Ngày 1 đêm, Anh trai say hi. Theo VOV