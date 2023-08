Khán giả bức xúc vì ‘Ca Sĩ Mặt Nạ’ mùa 2 cắt ghép vô lý

Your browser does not support the video tag.

Đáng nói, theo luật chơi được công bố ở tập 1 (phát sóng ngày 4/8), khán giả sẽ được quyền bình chọn ca sĩ mặt nạ mình thích nhất sau mỗi phần thi. Hai ca sĩ có lượt bình chọn thấp nhất sẽ phải đối đầu nhau trong một tiết mục song ca.

Sau khi đối đầu, người có lượt bình chọn thấp nhất từ ban cố vấn và khán giả phải lộ diện.



Kết quả phần đối đầu của ''Ca Sĩ Mặt Nạ'' tập 2 sẽ được công bố vào 21h ngày 16/8.

Việc BTC quyết định kết thúc chương trình trước khi mascot lộ diện đã làm nhiều khán giả bức xúc. Nhiều khán giả bình luận: “Cho mình hỏi tại sao lại phải chờ đến thứ 4 tuần sau mới biết được ai loại vậy ạ? Sao tối nay không loại luôn?”....