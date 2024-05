Khán giả bịt tai, lắc đầu khi nghe nhóm nhạc 24 thành viên nữ hát

Cụ thể, 24 thành viên nhóm nhạc nữ tân binh xuất hiện trên MTV The Show hôm 14/5 quảng bá cho bài hát mới Non Scal. Bên cạnh đó, nhóm còn nhận được chiến thắng đầu với bài hát Girls Never Die.

Trong khi hầu hết mọi người có mặt trong khán phòng bày tỏ niềm vui trước thành công của nhóm, một số khán giả - fan của các nghệ sĩ khác - để lại phản ứng khó chịu, vô tình lọt vào ống kính máy quay. Những cử chỉ, biểu cảm không đẹp mắt của nhóm fan này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trên các diễn đàn fan Kpop.

Nhóm khán giả bịt tai, lắc đầu ngán ngẩm trước phần hát của TripleS bị chỉ trích.

Theo đó, một số khán giả không mấy bận tâm đến phần encore (sân khấu trình diễn lại) trực tiếp, có người lộ biểu cảm hời hợt, lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí còn lấy hai tay bịt tai. Cư dân mạng phản ứng mạnh mẽ với video trên, đặt ra câu hỏi tại sao những khán giả này lại thiếu tôn trọng với TripleS.