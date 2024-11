Khán giả bị lừa dối về Rosé (BlackPink) và Bruno Mars

Người hâm mộ Nhật Bản cáo buộc ban tổ chức Lễ trao giải MAMA 2024 lừa dối khán giả vì bỏ nhiều tiền nhưng không được xem Rosé và Bruno Mars biểu diễn trực tiếp. Tối 22/11, ngày thứ 2 của Lễ trao giải MAMA (Giải thưởng Âm nhạc châu Á Mnet) 2024 được tổ chức tại sân bóng chày Kyocera Dome ở Osaka, Nhật Bản, có sự góp mặt của dàn sao đình đám, bao gồm Rosé (BlackPink) và Bruno Mars. Your browser does not support the video tag.

Màn biểu diễn trực tiếp đầu tiên của APT. được chiếu tại MAMA 2024. Nguồn: X. Theo AllKpop, đông đảo khán giả mong chờ hai ca sĩ biểu diễn trực tiếp bản hit toàn cầu APT. trên sân khấu sự kiện. Tuy nhiên, sự phấn khích nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng lớn khi màn trình diễn được ghi hình trước. Đối với những người theo dõi trực tuyến, việc không có một màn trình diễn trực tiếp đúng nghĩa gây ra chút tiếc nuối. Tuy nhiên, đối với những khán giả chi hàng nghìn yên mua vé vào sân vận động, đây giống như bị ban tổ chức lừa dối. Trên mạng xã hội, đông đảo fan Nhật Bản bày tỏ sự tức giận. Trong đoạn video lan truyền trên X, những người có mặt tại sự kiện đồng loạt lặng ngắt ngay khi tiết mục trình diễn APT. được hiển thị trên màn hình lớn. "Khán giả tại địa điểm tổ chức sự kiện đều bối rối và không thể nào reo hò được", chủ bài đăng viết. Ở phần bình luận, không ít cư dân mạng bức xúc: "Tôi nghĩ chúng tôi có thể trực tiếp xem buổi biểu diễn. Nhưng cuối cùng, fan và nghệ sĩ có mặt tại sự kiện cùng xem đoạn video được chuẩn bị sẵn", "Tôi đã mua vé vào sân vận động, trả hàng nghìn yên để xem họ biểu diễn trực tiếp, thế mà…", "Mọi người đều cảm thấy đây là một vụ lừa đảo", "Tôi thấy như mình bị lừa. Tôi mong đợi màn trình diễn trực tiếp và đó là lý do tại sao tôi mua vé", "Tôi rất mong được xem buổi biểu diễn trực tiếp và nghĩ rằng chúng tôi sẽ được xem, nhưng thật buồn cười khi họ phát video. Nhưng tôi muốn nói rằng Rose và Bruno Mars không có lỗi", "Cảm giác như chúng tôi đang ngồi trước TV vậy", "Tôi thực sự sửng sốt khi họ phát đoạn video"…

Khán giả Nhật Bản lặng người vì không được xem Rosé và Bruno Mars biểu diễn trực tiếp. Nguồn: X. Khán giả Hàn Quốc và quốc tế đồng cảm cho trải nghiệm của fan Nhật Bản: "Đúng là đáng thất vọng. Tôi cũng được xem tiết mục từ phòng khách thoải mái của mình mà không phải trả gì cả", "Tôi hiểu cảm giác của mọi người nhưng họ không nên chi quá nhiều tiền để mua vé từ các đại lý bán lại. Dù sao thì màn trình diễn của Rose và Bruno Mars thật tuyệt vời ngay cả khi được ghi hình trước", "Thật vậy sao? Tôi tưởng đã đọc đâu đó về việc đó sẽ là màn trình diễn trực tiếp đầu tiên của APT. tại Osaka. Đó có phải là nói dối không? Tôi đoán là chúng ta kỳ vọng quá nhiều", "MAMA tham lam quá", "Không ai thích xem nghệ sĩ biểu diễn màn hình tại sự kiện hay buổi hòa nhạc mất phí", "Người hâm mộ cần chấp nhận danh tính thực sự của họ là máy ATM biết đi. Những người biểu diễn không quan tâm nếu bạn cảm thấy bị lừa dối và thất vọng. Quan trọng là bạn đã trả tiền"… Đại diện MAMA chưa phản hồi về sự việc. Trước đó, vào tối 22/11, sự xuất hiện lần đầu của Rosé và Bruno Mars khiến Lễ trao giải MAMA 2024 nóng hơn bao giờ hết. Bộ đôi không chỉ nhận được sự chào đón nhiệt tình của những nghệ sĩ khác tại sự kiện, mà còn trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Vô số khoảnh khắc về hai ngôi sao được chia sẻ trực tuyến, thu hút hàng triệu lượt tương tác. Rosé và Bruno Mars được vinh danh tại MAMA 2024 với giải thưởng Global Sensation (tạm dịch: Xung động toàn cầu).

Bruno Mars và Rosé lần đầu tham dự lễ trao giải MAMA trở thành chủ đề nóng. Theo Tiền Phong