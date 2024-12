Hồ Quốc Thân thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư vào đồng tiền số QFS. Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), là giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS. Trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười của Hồ Quốc Thân ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Y.H. Công an xác định, vào khoảng giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử. Theo lời quảng cáo, đồng QFS được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, có 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10 -11/2024 tại Việt Nam. Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an khám xét trụ sở công ty của Thân. Ảnh: Y. H Để đánh bóng tên tuổi, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trợ duyên “mua” đồng QFS. Công ty đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội... Kết quả xác minh về dòng tiền trong tài khoản của Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS. Hồ Quốc Thân đã bổ nhiệm anh trai là Hồ Quốc Đức (áo xanh) làm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ảnh: Y. H. Khi có tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh, trả nợ… Tài liệu cho thấy, Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, anh ta đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.