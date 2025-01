Khám phá Lamboghini Revuelto độ Mansory đột phá với động cơ hybrid V12

Được gọi là Mansory Initiate, siêu xe điện có thiết kế khí động học sắc nét hơn và công suất tăng thêm 54 mã lực từ động cơ V12. Mansory Initiate là mẫu xe đánh dấu lần đầu tiên hãng độ Mansory thử nghiệm động cơ hybrid cắm điện V12, với những đường nét sắc sảo hơn, sức mạnh tăng lên và nhiều chi tiết được làm từ carbon. Là phiên bản tiếp theo của Mansory Carbonado và Cabrera, Initiate mang lại cảm giác gần như được kiểm soát bởi Mansory. Bộ bodykit sợi carbon của chiếc xe không khác nhiều so với chiếc Lamborghini Revuelto nguyên bản, nhưng được điều chỉnh lại các cạnh sắc nét và góc cạnh hơn vô cùng ấn tượng. Ở phía trước, Revuelto được trang bị nắp ca-pô thông gió hoàn toàn bằng sợi carbon, cùng với bộ chia gió sắc nét hơn cùng phần mở rộng cản. Các tấm ốp hông được thiết kế lại có các lỗ thông hơi và cánh gió tích hợp, trên các cửa hút gió làm mát được tô điểm bởi một điểm nhấn hình chữ Z. Gây ấn tượng nổi bật hơn cả là bộ khuếch tán lớn và hầm hố hơn, gợi ra hình dung về một nguyên mẫu tương lai cho Revuelto SVJ. Logo Mansory màu vàng tươi được đặt ngay trên đó. Cuối cùng là một phần mở rộng cánh gió tùy chỉnh và nắp động cơ có cùng lớp hoàn thiện bằng sợi carbon. Mansory Initiate chạy trên một bộ bánh xe rèn nhẹ FV.10 mới với 10 nan hoa và đường kính 21 inch ở phía trước và 22 inch ở phía sau. Các bánh xe được trang bị lốp bám đường có kích thước 265/30 ZR21 ở phía trước và 355/25 ZR22 ở phía sau. Bên trong, Mansory tiếp tục sử dụng thiết kế da và da lộn với điểm nhấn màu vàng trên ghế, đường khâu và logo tinh xảo. Thiết kế nội thất sang trọng là một trong những lý do khiến Initiate sở hữu một mức giá đắt đỏ. Một cú hích nhỏ về công suất Đối với các nâng cấp về hiệu suất, công suất của động cơ V12 6,5 lít đã tăng thêm 54 mã lực lên 868 mã lực, trong khi mô-men xoắn tăng 35 Nm lên 760 Nm. Hai động cơ điện của hệ truyền động hybrid cắm điện vẫn không thay đổi, góp phần tạo nên tổng công suất 1.055 mã lực. Những cải tiến về hiệu suất tuy nhỏ nhưng đáng kể: khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h giảm xuống còn 2,4 giây (cải thiện 0,1 giây), trong khi tốc độ tối đa được đánh giá là 354 km/h. Mansory khẳng định rằng, sức mạnh bổ sung là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt cho chiếc xe độ so với nguyên mẫu, mặc dù Carscoops cho rằng, hầu hết người mua sẽ quan tâm hơn đến diện mạo của xe khi đỗ bên ngoài Nobu. Không có thông tin nào về chi phí của những nâng cấp này, nhưng với lượng sợi carbon lớn như vậy, có thể chắc chắn rằng chiếc xe sẽ sở hữu một mức giá không hề rẻ. Dựa trên thành tích của Mansory, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu những biến thể ấn tượng hơn của Lamborghini Revuel sẽ tiếp tục được tung ra trong những năm tới. Một số hình ảnh khác của Lambo Revuelto độ Mansory: Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá Lambo Revuelto độ Mansory, động cơ hybrid V12 đột phá