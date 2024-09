Khám phá bãi biển nổi tiếng ở miền Bắc và trải nghiệm những lần đầu tiên...

Lạc bước” trên hòn đảo hoang sơ nằm ngoài khơi Quảng Ninh, nữ du khách trầm trồ trước vẻ đẹp của bãi biển nổi tiếng miền Bắc và trải nghiệm những lần đầu tiên như lần đầu tiên đi trên bãi biển cạn nước khi thuỷ triều xuống, lần đầu tiên tự tay bắt con ghẹ đá và lần đầu tiên thấy con sao biển... Ra biển soi còng gió vào ban đêm Là một hòn đảo hoang sơ nằm ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh, Cô Tô trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và biển cả. Với bãi biển trắng mịn, nước biển trong xanh và không gian yên bình, Cô Tô mang đến cảm giác thư thái tâm hồn và gần gũi với thiên nhiên. Dưới ánh nắng dịu dàng, du khách có thể khám phá các điểm đến nổi bật như bãi đá Cầu Mỵ, hải đăng Cô Tô, làng chài bình yên... Thưởng thức hải sản tươi ngon và tận hưởng khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên đảo cũng là những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi có dịp đặt chân đến với Cô Tô. Lê Hiền đến với đảo Cô Tô. “Cô Tô là một huyện đảo có cảnh sắc đẹp, không quá xa Hà Nội. Mình đã được nghe kể và tìm hiểu rất nhiều về Cô Tô nên khi quyết định dành cho bản thân một chuyến đi, mình đã nghĩ ngay đến nơi này”, Lê Hiền chia sẻ về chuyến đi trước khi bão Yagi đổ bộ vào Cô Tô. Chuyến đi này cho Hiền thấy được sự lựa chọn đi Cô Tô là hoàn toàn sáng suốt. Nhóm bạn đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, nồng hậu của anh, chị chủ homestay và người địa phương trong chuyến đi. Và hơn cả, họ được chiêm ngưỡng cảnh sắc ở nơi luôn được đánh giá là một trong số bãi biển đẹp nhất của miền Bắc. “Ẩm thực trên đảo cũng giống các vùng biển khác, đa số là hải sản, giá cả khá hợp lý với chất lượng đồ ăn tươi ngon. Tổng kết về chuyến đi, mình rất tâm đắc với hành trình này vì với thời gian có hạn mà mình được trải nghiệm kha khá những điều đặc biệt, khiến mình cảm thấy rất xứng đáng”, cô gái 22 tuổi cho biết và nói thêm rằng, nhất định năm sau cô ấy sẽ quay lại đảo Cô Tô và dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng, khám phá nhiều hơn vẻ đẹp của vùng đất này. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Chuyến đi Cô Tô đã để lại cho cô gái này nhiều ấn tượng, trong số đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất khi được ra biển soi còng gió ban đêm. “Kỷ niệm đó mang cho em trải nghiệm những lần đầu tiên như lần đầu tiên được đi trên bãi biển cạn nước khi thuỷ triều xuống, lần đầu tiên tự tay bắt được con ghẹ đá, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy con sao biển... và hơn cả là có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với người dân miền biển hào sảng, chân chất”, cô gái đến từ Hà Nội bày tỏ. Cô Tô nổi tiếng với rất nhiều bãi biển đẹp. Tranh thủ thời gian, nhóm bạn đã đến với bãi tắm Hồng Vàn, bãi Bắc Vàn, bãi Vàm Chảy... Trong những điểm đã dừng chân, Lê Hiền thích nhất với bãi tắm Hồng Vàn. Bởi cảnh sắc nơi đây khiến cho mọi người phải trầm trồ vì quá đẹp. Ngoài bãi biển dài, có cát trắng và nước trong xanh đặc trưng của biển Cô Tô, bãi Hồng Vàn còn có rặng cây và hoa xanh mướt. Tất cả cảnh tượng ấy hiện ra trước mặt các bạn như một bức tranh mùa hè rực rỡ... Lịch trình khám phá Cô Tô 2 ngày 1 đêm ra sao? Chia sẻ về chuyến đi Cô Tô 2 ngày 1 đêm, Lê Hiền cho hay, vào 5h sáng, mọi người xuất phát từ Long Biên đi cảng Ao Tiên, vừa đi vừa nghỉ ngơi. Sau 3 tiếng đồng hồ, họ dừng chân tại số 6 đường Hải Phượng (Hòn Gai, Hạ Long) ăn bún bề bề. Ăn xong, mọi người tiếp tục di chuyển tới cảng Ao Tiên, cách Hạ Long khoảng 40km. Lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Sau khi có mặt tại cảng, mọi người gửi xe, mua và lấy vé lên tàu. Đến 11h30, Hiền đã đến cảng Cô Tô và được chủ homestay đứng đợi sẵn đưa các bạn về. Ăn trưa xong, nhóm bạn bắt đầu hành trình khám phá vẻ đẹp Cô Tô. Họ di chuyển đến khu bãi đá Cầu Mỵ và Móng Rồng để check-in. Khu vực này có bãi đá rộng bên dưới, nếu muốn ngắm toàn cảnh từ trên cao sẽ có lối mòn để các bạn leo lên đỉnh đồi view rất đẹp. Đến chiều tối, các bạn tắm biển ở bãi biển trước nhà với nước trong xanh. Đến tối, họ di chuyển ra nhà hàng Biển Đông ăn tối với đồ ăn rất tươi và đầy đặn. Lần đầu du khách thấy sao biển. Đáng nhớ nhất, họ được chủ homestay rủ đi soi còng gió mang đến trải nghiệm rất vui và thú vị. Mọi người đi soi khoảng 2 tiếng đồng hồ và thành quả thu được 1 khay to cua và ghẹ đá... Hôm sau, các bạn thức dậy và kéo rèm ra đã thấy mặt trời lên cao, nắng chói chang. Nhóm bạn đã nhanh chóng lên đồ, di chuyển tham quan các bãi biển còn lại trên đảo. Các bạn xuất phát đi lần lượt bãi tắm Hồng Vàn, bãi Bắc Vàn, bãi Vàm Chảy, bãi tình yêu. Đến bãi Hồng Vàn, cô gái này nhận thấy ở đây đúng nghĩa “biển xanh, mây trắng, nắng vàng”, lại có thêm hàng cây hoa bên trên khiến cho việc lên ảnh càng đẹp hơn. “Đến 10h30, mình di chuyển về homestay tắm biển tiếp. Chúng mình được anh chủ homestay bơm SUP cho mượn miễn phí để chèo trước nhà. Chúng mình chèo quanh bãi biển trước nhà, rồi tấp lên bãi cát cho cún nhà mình chơi, ai ngờ lên ảnh như biển Hawaii...”, Lê Hiền kể. Du khách ấn tượng với nước biển trong xanh ở Cô Tô. Trở về nhà sau chuyến đi nhiều trải nghiệm đáng nhớ, Lê Hiền mãi luôn ấn tượng về hòn đảo của Quảng Ninh này. Cảnh sắc, tình cảm của người dân địa phương và những món ăn ngon sẽ trở thành hành trang để Hiền tiếp tục lên đường khám phá những miền đất mới. Thể hiện niềm đam mê đi du lịch của bản thân, Hiền đã tự đặt cho mình biệt danh “Con Mọt gió”. Lê Hiền kể, hồi nhỏ xem tivi, cô rất thích những chương trình về văn hoá địa phương cùng việc khám phá các cảnh đẹp Việt Nam. Những điều này đã nuôi lớn khát vọng được đi đến những miền đất mới trong con người Hiền. Cho đến hiện nay, bạn đã học xong đại học và đi làm. Cô gái này luôn cố gắng để tự mình thực hiện được các chuyến đi đến những nơi mà từng mơ ước. “Đặc biệt, tháng 3 vừa rồi, mình đã dành thời gian 16 ngày đi xuyên Việt bằng xe máy để đánh dấu một cột mốc trước khi chính thức gia nhập “thị trường lao động”. Chuyến đi tuy chưa đủ dài và chưa thể khám phá hết được các nét văn hoá, cảnh đẹp của các địa danh mà mình đi qua, nhưng chắc chắn sẽ làm động lực để mình cố gắng thực hiện thêm một lần nữa bằng những trải nghiệm sâu sắc và đầy đủ hơn”, Lê Hiền chia sẻ. Với Hiền, đi du lịch không chỉ để thoả mãn đam mê của bản thân, mà đó còn là cơ hội để cô gái được học hỏi thêm rất nhiều thứ về thế giới ngoài kia, về văn hoá và cả về con người. Dạo trên trên bờ biển. Phút thư giãn ở biển đảo. Cô bạn đắm say trước cảnh đẹp ở Cô Tô. Dạo chơi trên đảo. Không gia thoáng đãng ở Cô Tô. Chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp trên đảo. Không gian tràn ngập cây xanh. Chiếc view ngắm cảnh tuyệt đẹp. Bắt gặp khoảnh khắc đẹp của đất trời.