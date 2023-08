Khai mở tiềm năng hợp tác số giữa Việt Nam và New Zealand

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, Hiệp hội công nghệ New Zealand (Nztech), cùng với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ số hai nước đã tổ chức Diễn đàn số Việt Nam – New Zealand. Đây là lần đầu tiên, một diễn đàn chuyên đề ICT và công nghệ số được tổ chức để kết nối và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp hai bên tìm hiểu, khai thác các tiềm năng, thiết lập quan hệ hợp tác, nhất là về cung cấp các dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số. Diễn đàn có sự tham dự và trình bày của Học viện Công nghệ BCVT (PTIT), các doanh nghiệp hàng đầu như Viettel, VNPT, Mobifone, VNPost, Misa, Luvina… và nhiều đối tác tại New Zealand.

Diễn đàn số Việt Nam-New Zealand có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu New Zealand.

Cũng trong chương trình công tác, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã thăm và làm việc với Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Wellington (Creative HQ). Bà Catherine Jones - Giám đốc điều hành của Trung tâm đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, với trọng tâm là trang bị các kỹ năng, kiến thức cần thiết, hỗ trợ phát triển sản phẩm, quảng bá và gọi vốn để khởi nghiệp thành công.