Hai nữ nghệ sĩ Mallrats (Australia) và BENEE (New Zealand) sẽ biểu diễn ca khúc chính thức của giải đấu "Do it Again". Lễ khai mạc sẽ gồm những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh và thể hiện sự đa dạng văn hóa của hai nước chủ nhà. Bên cạnh trận New Zealand - Na Uy, nước chủ nhà còn lại của World Cup 2023 là Australia cũng ra quân hôm nay. Họ gặp CH Ireland trên sân Australia vào 17h (giờ Hà Nội).

Nữ ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc New Zealand Benee biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2023. Ảnh: AFP