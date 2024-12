Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Sáng 19/12, tại sân bay Gia Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam International Defence Expo 2024). Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra trong 4 ngày (từ 19 đến 22/12). Tại triển lãm có hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ hơn 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ tham gia. Các cường quốc quân sự như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Israel, Pháp, Anh, Tây Ban Nha,... cũng tham gia tại triển lãm lần này. Khu vực triển lãm có tổng diện tích hơn 100.000m2 với diện tích trưng bày trong nhà là 15.000m2 (tăng gấp đôi so với triển lãm năm 2022) và ngoài trời hơn 20.000m2. Trong đó, khu tham quan ngoài trời được bố trí theo hình chữ L gồm các vũ khí hạng nặng, hệ thống và thiết bị phòng không - không quân, lục quân, hải quân như các loại xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe chỉ huy thông tin, pháo phòng không. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra trong 4 ngày, từ 19 đến 22/12 (Ảnh: Mạnh Quân). Ở khu tham quan trong nhà, đáng chú ý là các dòng máy bay không người lái (UAV) với các loại như UAV trinh sát, UAV cảm tử, UAV đa năng. Đặc biệt, du khách sẽ được chứng kiến công nghệ trình chiếu 3D mapping, mô hình sa bàn Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh, công nghệ thực tế ảo (VR) mô phỏng diễn biến của các giai đoạn trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong triển lãm lần này, Việt Nam có sự góp mặt, trình diện của 69 chủng loại khí tài, vũ khí của 77 đơn vị, là sản phẩm của tự chủ công nghiệp quốc phòng như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), các nhà máy Z111, Z113, Z131, Z175, các công ty thành viên thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, các công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng,... Tại triển lãm năm nay, danh mục vũ khí, trang bị kỹ thuật do ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo, sản xuất sẽ có những vượt trội so với Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2022. Ngoài điểm nhấn tại lễ khai mạc sáng nay, trong khuôn khổ triển lãm sẽ có nhiều hoạt động trình diễn và trải nghiệm sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại quân sự quốc tế và thuyết trình kỹ thuật chuyên sâu giúp mang lại các giải pháp công nghệ, cập nhật thông tin, giải đáp các vướng mắc trong quá trình vận hành các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. Bên cạnh đó, triển lãm còn có các hoạt động giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và truyền thống vẻ vang, những thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Đồng thời, triển lãm cũng chia sẻ chính sách, đường lối đối ngoại quốc phòng; chủ trương xây dựng quân đội và phát triển nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Lịch trình Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 - Ngày 19/12 9h-11h: Lễ khai mạc chỉ dành cho VIP và các khách có giấy mời riêng 11h-17h: Dành cho khách chuyên ngành - Ngày 20/12 9h-17h: Dành cho khách chuyên ngành - Ngày 21/12 9h-17h: Dành cho khách chuyên ngành và người dân - Ngày 22/12 9h-15h: Dành cho khách chuyên ngành và người dân