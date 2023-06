Khai mạc Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 16

Ông Lê Hữu Luân, Phó Trưởng Ban tổ chức Lễ Hội Trái cây Nam bộ lần thứ 16 – năm 2023, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, điểm nhấn của Lễ hội năm nay là việc Khu du lịch văn hóa Suối Tiên ra mắt bộ sưu tập trái cây cao cấp, quý hiếm có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như lựu đỏ Ấn Độ, sung Mỹ, cherry Brazil, nho hồng Nhật Bản, nho mẫu đơn Nhật Bản, nho Kẹo đen Pháp, vú sữa Hoàng kim Đài Loan, ổi Ruby Đài Loan, ổi sim Nhật... được trồng tại nông trại Suối Tiên Farm. Với diện tích hơn 5 ha, Suối Tiên Farm ứng dụng hệ thống trồng trong nhà màng theo phương pháp hữu cơ và hệ thống tưới công nghệ cao của thế giới để cho ra đời sản phẩm trái cây tươi ngon sạch và an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn diễn ra Hội thi “Trái ngon an toàn Nam bộ” lần thứ 12 với sự tham gia nhiệt tình của bà con nông dân khắp khu vực Nam Bộ; quy tụ các chủng loại trái cây đặc sản, to, ngon, đẹp và đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm được nhiều nhà vườn từ 23 tỉnh, thành phố chọn lựa đem đến hội thi. Hội thi nhằm quảng bá và nâng tầm thương hiệu trái cây Việt, khuyến khích các nhà vườn trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như lai tạo giống mới có chất lượng tốt, năng suất cao. Đây cũng là sân chơi, nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà vườn và giới thiệu đến du khách những loại trái cây ngon, an toàn, bổ dưỡng của các vùng miền.