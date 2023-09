Khai mạc hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất khu vực

Năm nay, Hội chợ ITE HCMC 2023 đã lựa chọn và mời 199 người mua quốc tế từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ là các thị trường du lịch inbound trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam. Qua đó, Hội chợ ITE - HCMC lần thứ 17 kỳ vọng mở ra hơn 9.000 cuộc hẹn thương mại B2B giữa người mua và các đơn vị triển lãm.

Bên cạnh đó, nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch mới của Thành phố Hồ Chí Minh, trước và sau Hội chợ, Ban Tổ chức đã phối hợp với các địa phương (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Ninh Thuận, Kiên Giang) tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến dành cho người mua và báo chí quốc tế trải nghiệm.

Quảng bá du lịch Việt Nam tại hội chợ.

Với mục tiêu mang tới các giải pháp phát triển du lịch bền vững, tại Hội chợ ITE HCMC 2023, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai nhiều hoạt động chuyên môn gồm: các diễn đàn, hội thảo lớn như: Diễn đàn du lịch cấp cao “Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch”; Hội thảo ngành Du lịch và khách sạn - ngành nghỉ dưỡng Việt Nam - Cơ hội và thách thức; Diễn đàn Quan hệ công chúng và truyền thông khu vực ASEAN lần thứ 4 và chuỗi sự kiện chuyên đề về truyền thông điểm đến.

Một trong những điểm nhấn của Hội chợ ITE - HCMC 2023 chính là các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nổi bật như: Giới thiệu Du lịch Chile - “Chile, Where the impossible is possible”, do Văn phòng Thương mại ProChile, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam thực hiện; Chương trình trải nghiệm Hàn Quốc khác biệt được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức; Giới thiệu Du lịch Nhật Bản do Cục xúc tiến Du lịch Nhật Bản thực hiện; Chương trình Giới thiệu Du lịch Quảng Ninh và Hội nghị kết nối du lịch Kiên Giang.

Ngoài ra, các giải thưởng quan trọng cũng được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ, tiêu biểu là Giải thưởng Du lịch ITE - HCMC năm 2023, nhằm vinh danh các đơn vị trong nước và quốc tế có nhiều đóng góp tích cực cho ITE - HCMC 2023.

ITE - HCMC 2023 tiếp tục là sự kiện du lịch quốc tế duy nhất tại Việt Nam có chương trình Người mua quốc tế.

Du khách tham quan tại ngày hội tiêu dùng dành cho công chúng còn nhận được các ưu đãi hấp dẫn từ các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, nhà hàng, khách sạn như mua tour kích cầu, vé máy bay giá rẻ và chương trình bốc thăm may mắn…. Hội chợ dự kiến thu hút hơn 25.000 khách tham quan.