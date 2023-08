Khai mạc giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19

Nhiều hoạt động diễn ra trong những ngày "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 19 (Ảnh: Ngô Linh).

Diễn ra xuyên suốt từ 4/8 đến 6/8, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản bao gồm các hoạt động trưng bày ảnh tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An - Nhật Bản; điêu khắc gỗ Thương cảng Hội An xưa; hướng dẫn viết thư pháp Nhật Bản, gấp giấy Origami và thử trang phục Yukata; Chợ phiên Hội An...

Đặc biệt, là không gian ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản mang lại cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn.