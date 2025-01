Khai hội Home Hanoi Xuan 2025: Tôn vinh âm nhạc và văn hóa truyền thống Việt

Sáng 16/1, tại Mailand Hanoi City, Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 đã chính thức mở cửa, chào đón du khách thập phương đến tham quan và trải nghiệm không gian rực rỡ, đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Ngoại giao văn hóa với chủ đề "Bản hòa ca Tết Việt", với sự tham gia của gần 150 đại biểu, các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, các nhà ngoại giao nữ… Được tổ chức từ ngày 16/1 đến 3/2 (tức 17 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), với chủ đề "Bản hòa ca Tết Việt", Home Hanoi Xuan năm nay dùng chất liệu âm nhạc từ những làn điệu dân ca thân thuộc đến âm hưởng đương đại mới mẻ để kể câu chuyện đầy ý nghĩa về giá trị văn hóa Tết Việt qua bao đời nay, mang đến những cung bậc cảm xúc mới lạ, sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo trọn vẹn tinh túy di sản bao đời nay của đất nước. Không gian đường hoa được thiết kế công phu với nhiều khu vực rực rỡ sắc hoa và tiểu cảnh, tái hiện sinh động hình ảnh Tết Việt. Từ Con đường Gốm Sứ, rừng đào Đông Bắc, cánh đồng hoa hướng dương Phương Nam, đến Mái Hoa Âm Nhạc vang vọng giai điệu, tất cả đều tôn vinh giá trị văn hóa Việt. Những điểm nhấn như Mái Chòi Ông Đồng - biểu tượng trí tuệ Việt, hay Cung Đường Chuông Gió với âm thanh trong trẻo, tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật đầy sáng tạo, khép lại năm cũ và mở ra năm mới tràn đầy hy vọng, thịnh vượng. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, Home Hanoi Xuan 2025 đã thu hút nhiều lượt khách tham quan, thưởng lãm và khám phá các hoạt động Tết cổ truyền. Những trải nghiệm khi dạo đường hoa bằng xe xích lô như trên phố cổ Hà Nội hay hương vị tinh hoa ẩm thực trên tuyến phố đi bộ Pont De Long Bien... đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật mang đậm dấu ấn truyền thống cũng được diễn ra xuyên suốt trên phố đi bộ Pont De Long Bien như: ông Đồ cho chữ đầu xuân, múa rối nước, làm tranh thêu, hát chầu văn, quan họ… đưa du khách tìm về nét đẹp nghệ thuật Việt và tận hưởng giây phút đầu xuân đầy thi vị, ngập tràn cảm xúc an lành. Năm 2025, tròn 5 năm đường hoa Home Hanoi Xuan được tổ chức theo đề án đưa Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO. Suốt chặng đường đó, hàng loạt sáng kiến và giải pháp đã được triển khai nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững. Trong đó, Mailand Hanoi City với các cam kết mạnh mẽ về nuôi dưỡng giá trị văn hóa và sáng tạo, đã góp phần quan trọng trong việc khẳng định vị thế Thủ đô thông qua nhiều hoạt động mà nổi bật là đường hoa. Đây cũng là điểm đến của các hoạt động ngoại giao văn hóa, nghệ thuật, mang đến không gian trải nghiệm thực tiễn bản sắc dân tộc chỉ có trong ngày Tết cổ truyền của người Việt dành cho người dân và du khách quốc tế. Đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 càng trở nên ý nghĩa hơn khi là nơi Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình ngoại giao văn hóa. Trong tiết trời se lạnh, chồi xanh và hoa xuân rực rỡ; với tâm thế hân hoan, hứng khởi của lòng người khi Tết đến xuân về, chương trình ngoại giao văn hóa "Bản hòa ca Tết Việt" đã để lại ấn tượng sâu sắc, đậm chất văn hóa trong lòng các nữ đại sứ, các phu nhân đại sứ và đông đảo đại biểu, bạn bè quốc tế. Những người bạn ngoại quốc lần đầu được trải nghiệm gói bánh chưng truyền thống của Việt Nam đều tỏ ra vô cùng thích thú. Một nữ du khách người Sri Lanka cho hay đã nhận được bức tranh chữ "Hòa Bình" từ ông Đồ và tự tay gói chiếc bánh chưng xanh theo phong tục của người Việt. "Đây sẽ là những kỷ niệm vui và khó quên đối với tôi", nữ du khách nói. Thông qua chương trình, hình ảnh Tết Việt giàu bản sắc đã được truyền tải một cách thú vị đến đại biểu quốc tế. Không những vậy, sự xuất hiện của các Phu nhân đã nhấn mạnh tầm quan trọng của phụ nữ trong xã hội, không chỉ lan tỏa những giá trị cộng đồng tốt đẹp mà còn nỗ lực chung vào việc vun đắp tình hữu nghị, gắn kết bạn bè thế giới, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, vươn cao hơn trên trường quốc tế. Năm 2019, Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Lễ hội đường hoa Home Hanoi Xuan trở thành sự kiện văn hóa thường niên được tổ chức từ năm 2020 đến nay, là một trong những nội dung hỗ trợ thực hiện các cam kết, mở rộng các không gian văn hóa sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lễ hội đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 do Công ty Phú Long chủ trì tổ chức, với sự ủng hộ và tham gia của UNESCO, Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức, Tập đoàn Sovico…