Khách Việt 'lạc lối' ở thành phố tình yêu xinh đẹp, lãng mạn nhất thế giới

Theo lời khuyên của anh Ricardo - lễ tân khách sạn, chúng tôi dành nhiều thời gian khám phá và chụp ảnh ở khu vực phía bên kia của các cây cầu, nơi khách du lịch ít lui tới. Đi dạo ở đây bạn rất dễ bị lạc vì các ngõ nhỏ chằng chịt. Tuy nhiên, bị lạc ở Venice được coi là một điều may mắn vì nó giúp bạn khám phá ra những nơi mà ít du khách đặt chân tới. Trong trường hợp cần thiết, bạn cứ tìm đường ra Grand Canal, từ đó có thể dễ dàng đi đến nơi mình cần.

Giá vé cho 30 phút cho tối đa 5 người lướt bồng bềnh trên sóng nước, len lỏi trên các con kênh nhỏ quanh thành phố khoảng 80 euro. Người chèo thuyền luôn mặc quần đen, áo kẻ ngang, đi giày đen và họ rất vui tính, luôn biết kể cho bạn những câu chuyện thú vị về thành phố của những cây cầu và đôi khi họ còn hát hoặc đàn cho bạn nghe.

Năm nay du lịch Venice không có mùa thấp điểm do đây là năm đầu tiên sau dịch Covid-19, các hạn chế được dỡ bỏ hoàn toàn. “Nhiều người dân địa phương không thích có quá nhiều khách du lịch vì đi lại rất khó khăn do đường phố chật cứng du khách. Ngoài ra, các cửa hàng, siêu thị và quán ăn, quán cafe giờ đây cũng chủ yếu phục vụ khách du lịch, do đó dân địa phương phải trả chi phí cao hơn trước”, anh Andrea, người lái thuyền Gondola chia sẻ với chúng tôi.

Anh Andrea 'mách' du khách nên đi tàu sang thăm các đảo xung quanh Venice như đảo Burano và Murano nếu có thời gian. Còn không, hãy cứ lang thang và lạc lối ở các con phố và ngõ nhỏ, nơi là niềm cảm hứng cho biết bao nhiêu nghệ sỹ, nhà văn nhà thơ hàng ngàn năm qua.

Là một trong những nhà thờ được chụp ảnh nhiều nhất ở Venice, Santa Maria della Salute cũng là hình ảnh thường thấy trên các bưu thiếp, nằm trên một bán đảo đối diện với Dinh Tổng trấn.

Cầu Than thở xây năm 1600, nối giữa phòng thẩm vấn của Dinh Tổng trấn và nhà tù. Cây cầu xây bằng đá vôi trắng có hai ô cửa sổ nơi tù nhân nhìn ra thế giới bên ngoài, than thở nuối tiếc những ngày tự do trước khi buớc vào ngục tối.

Quảng trường San Macro 8h sáng vẫn còn vắng bóng người qua lại

Muốn trải nghiệm một Venice bình yên và tĩnh lặng, bạn chỉ cần ra đường trước 7h sáng. Lúc này những điểm du lịch chính nơi ban ngày đông kín khách du lịch là của riêng bạn. Hãy đến Venice một lần và bạn sẽ hiểu vì sao thành phố này nổi tiếng và ai đến cũng muốn quay lại.

Theo khảo sát do Venice tiến hành năm 2017, có tới 94% du khách đến đây mong muốn được quay lại. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng hẹn một ngày sẽ trở lại thành phố tình yêu xinh đẹp và lãng mạn này.