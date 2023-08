Khách tố có dao lam trong bún bò, chủ quán ở TP HCM nói gì?

Về nghi vấn câu like hoặc cố tình "chơi" chủ quán, chị N. phản hồi trên mạng xã hội: "Mình làm spa, không kinh doanh dịch vụ ăn uống nên không cần phải chơi xấu như vậy".

Tại đây, chủ quán không chịu trách nhiệm chuyện dao lam "xuất hiện" trong phần bún bò bởi vì khách đã mang ra khỏi quán. Về việc này, chị N. nói rằng không chắc là dao lam là do lỗi của quán, cũng có thể trong rau.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà L. (chủ quán) cho biết: "Sự việc xảy ra đã hơn hai tháng. Lúc đó nữ khách hàng mua 2 phần bún bò mang đi. Sau khi mang về nhà thì khách đến nói có dao lam trong bún bò.

Ban đầu khách nói là dao lam trong nước lèo nhưng sau đó lại nói dao lam trong rau. Nếu ăn tại quán mà có dao lam tôi chịu trách nhiệm còn mang đi tôi không biết được chuyện gì xảy ra.

Tôi bán ở đây đã lâu, khách hàng của tôi cũng khá nhiều nhưng đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp. Tôi không cần giải thích vì quán tôi vẫn buôn bán bình thường, khách vẫn ủng hộ đều đều".

Hình ảnh khách chụp lại

Về việc dao lam có thể xuất hiện trong nước dùng hay trong rau, bà L. nói thêm: "Nếu có dao lam thì nó sẽ chìm dưới đáy nồi chứ không nổi lềnh bềnh cho mình múc vào túi ni lông. Còn nếu nói trong rau thì chồng tôi rửa từng cọng rau, khi lấy rau cho khách cũng chỉ một nhúm lẽ nào không nhìn thấy?".

Về việc clip xuất hiện trên mạng, bà L. bức xúc: "Chỉ có trời hại mới ra chuyện chứ người hại không nhằm nhò gì đâu. Bây giờ trên mạng bày ra nhiều trò để câu like, câu view lắm.

Bữa đó tôi lu bu bán cho khách chứ không tôi đã mời công an xuống làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng vì khách nói như vậy nên tôi cũng đã hoàn lại tiền phần bún bò khách đã đổ ra tô.

Các chủ quán cần cẩn thận trước những sự việc lùm xùm tại quán, nếu xảy ra chuyện thì nên gọi công an xuống liền để tránh thiệt thân".