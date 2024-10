Khách Tây xếp hàng nhảy thác ở Hà Giang, chính quyền lên tiếng cảnh báo

Lượng khách tới Hà Giang thời gian qua tăng cao và thác nước Du Già là một trong những điểm đến thu hút. Tuy nhiên chính quyền địa phương cũng cảnh báo du khách cần cẩn trọng nhằm đảm bảo an toàn. Ngày 26/10, khi đưa đoàn khách nội địa tới khu vực thác Du Già (xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), anh Nguyễn Thuật, một hướng dẫn viên người địa phương bắt gặp khung cảnh nhộn nhịp tại thác nước này. Khách nước ngoài trải nghiệm thác Du Già (Ảnh: Nguyễn Thuật). Thời điểm anh Thuật có mặt, phần lớn khách tắm dưới thác Du Già đều là người nước ngoài với độ tuổi khá trẻ. Từng nhóm khách xếp hàng chờ tới lượt nhảy từ trên vách đá xuống dưới. Thông thường có 2 mức để du khách nhảy xuống dòng thác. Ai mê mạo hiểm thì nhảy ở phiến đá có độ cao khoảng 6m so với mặt nước, còn mức thấp hơn cao khoảng 3,5m. Đa phần du khách tới đây thường nhảy ở độ cao này. Anh Thuật quan sát thấy bất cứ du khách nào thực hiện cú nhảy đều nhận được sự cổ vũ từ những người xung quanh. Trong khi đó, nhiều người khác lại thả mình trong dòng nước mát lành để giải nhiệt. Bầu không khí rất náo nhiệt lẫn trong tiếng nhạc sôi động phát ra từ chiếc lán nhỏ ngay gần đó. Đây là nơi bán đồ uống phục vụ khách tại chỗ với mức giá từ 20.000 đồng. Biển cảnh báo được cắm tại khu vực thác nước nhưng lượng khách muốn trải nghiệm vẫn rất đông (Ảnh: Nguyễn Thuật). "Ngay tại khu vực vách đá có cắm biển cảnh báo nhưng khách vẫn bất chấp tính mạng để mạo hiểm. Dường như loại hình giải trí này đa phần thu hút khách nước ngoài còn khách nội địa tới thác Du Già chủ yếu để vãn cảnh và chụp hình là chính", anh Thuật nói. Theo tìm hiểu, trong lịch trình khám phá Hà Giang có điểm thác Du Già, khách nội địa thường chọn tour 4 ngày 3 đêm còn khách quốc tế sẽ đi 3 ngày 2 đêm. Cách thác Du Già gần 30km là suối Bản Áng thuộc địa phận xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, cũng đang là điểm đến thu hút không kém trong cung đường này. Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 10, Hà Giang bắt đầu vào mùa khô với thời tiết mát mẻ, không quá lạnh và ít mưa. Nhiệt độ dao động từ 18 độ C tới 32 độ C, thích hợp với các hoạt động giải trí ngoài trời. Khách Tây xếp hàng chờ nhảy thác (Ảnh: Nguyễn Thuật). Anh Hoàng Huy, hướng dẫn viên du lịch người địa phương cho biết, xã Du Già gần thác nước trong vài năm trở lại đây thu hút rất đông khách du lịch, đặc biệt là người nước ngoài. Nếu như xu hướng của khách nội địa muốn tìm tới những điểm đến có cảnh quan đẹp để chụp hình check-in, thì khách quốc tế thích đi sâu hơn vào các bản làng, tới nơi hoang sơ trải nghiệm nhiều hơn. "Thời điểm này, các homestay ở Du Già hay Đồng Văn đều gần như kín phòng ngay cả vào những ngày trong tuần chứ không chỉ cuối tuần. Sau đợt bão lũ vừa qua, khách đang trở lại Hà Giang với số lượng lớn. Đặc biệt với nhiều khách nước ngoài, tới trải nghiệm tại thác nước ở Du Già là điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá Hà Giang", anh Huy nói. Khách nước ngoài trải nghiệm ở suối Bản Áng (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Trước đó, ông Hoàng Minh Trường, Chủ tịch xã Du Già cho biết, chính quyền địa phương ghi nhận tại điểm du lịch thác nước có nhiều trường hợp du khách nhảy từ trên cao xuống. Hiện xã đã cắm biển cảnh báo gồm 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Việt tại khu vực thác nước. Vào tháng 7/2023 từng xảy ra vụ việc liên quan tới vị khách đến từ Phú Thọ do không biết bơi đã chết đuối khi tắm ở thác nước này. Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Duẩn, phó Chủ tịch UBND huyện Yên Minh thông tin, địa phương đã có văn bản chỉ đạo xã Du Già thành lập tổ quản lý khu vực xung quanh thác. Cùng với đó, chính quyền đã khuyến cáo các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện cần thông báo để khách du lịch quốc tế làm đăng ký tạm trú tạm vắng qua hệ thống do công an địa phương theo dõi. "Chúng tôi luôn khuyến cáo, nhắc nhở du khách tới du lịch trải nghiệm tại địa phương nhưng luôn giữ đảm bảo an toàn là trên hết", ông Duẩn nói. Theo Highland Sport Travel, một đơn vị cung cấp dịch vụ tour du lịch mạo hiểm ở Đà Lạt, có 90% đối tượng khách hàng của họ là khách quốc tế. Thực tế, hoạt động nhảy thác tự do hoặc đu dây là một loại hình du lịch mạo hiểm, đã được du nhập vào Việt Nam từ năm 2014. Để được đưa vào khai thác tour mạo hiểm này, các đơn vị làm tour, công ty du lịch cần phải trải qua nhiều khâu kiểm định. Cụ thể, công ty du lịch phải đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế, được cấp phép hoạt động du lịch mạo hiểm của Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch địa phương. Đối với hướng dẫn viên dẫn tour, cần có thẻ hướng dẫn viên quốc tế với 4 năm kinh nghiệm. Có chứng chỉ về kỹ thuật leo vách đá, đu dây của Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch cấp, và một chứng chỉ quốc tế do một đơn vị ở Singapore cấp. Các thiết bị bảo hộ của du khách như: Áo người nhái, đai bảo hộ, áo phao, găng tay, mũ bảo hiểm… và các đồ dùng kỹ thuật khác đều phải qua kiểm định, cung cấp hóa đơn đầu vào công khai để chứng nhận nguồn cung thiết bị. Hiện tại, tour đu dây vượt thác cơ bản có tất cả 7 hoạt động, theo các cấp độ khó tăng dần: Đu dây (vách đá 15m và 18m), bay zipline (đu dây mạo hiểm), đi bộ, trượt nước, nhảy tự do… Tùy năng lực và mong muốn trải nghiệm của khách đến đâu, sẽ thực hiện đến đó. Hoạt động nhảy thác Du Già của khách ở Hà Giang chủ yếu là tự phát nên tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm. "Du khách khi thực hiện nhảy thác, đặc biệt là nhảy tự do cần có kỹ thuật cơ bản, hoặc phải mặc áo phao. Tốt hơn, khách vẫn nên lựa chọn những đơn vị tour uy tín, đã được cấp phép để đảm bảo an toàn cho bản thân với những hoạt động du lịch mạo hiểm", người này nói.