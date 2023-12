Khách tăng cao dịp Tết Dương lịch, sân bay Nội Bài ra khuyến cáo

Làm thủ tục web check in, kiosk check in để tiết kiệm thời gian xếp hàng qua quầy thủ tục (lưu ý khách đoàn cách tách riêng mỗi khách một thẻ trên thiết bị điện tử để kiểm tra an ninh nhanh chóng);

Làm thủ tục check-in xong, hành khách và đặc biệt là khách đi theo đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh.