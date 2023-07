Khách sạn mở 'dịch vụ con' trá hình, TPHCM ra chỉ đạo khẩn

Đoàn kiểm tra sau đó mời Công an phường Tân Phong (quận 7) đến trực tiếp để phối hợp kiểm tra, ký biên bản với vai trò chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đại diện công an phường tiếp tục không ký với lý do đoàn kiểm tra không báo trước, không có kế hoạch phối hợp.

Sau hơn một tiếng làm việc và giải thích căn cứ quyết định thành lập đoàn, chỉ huy trực ban mới ký vào biên bản. Sở VH&TT cho biết, việc phối hợp giữa đoàn kiểm tra liên ngành và đại diện công an phường kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra theo kế hoạch.

Qua báo cáo trên, UBND TPHCM đã thống nhất giao Công an thành phố chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định về công tác phối hợp, xử lý vi phạm hành chính, không để xảy ra vụ việc tương tự. Công an TP Thủ Đức, các quận, huyện cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ kiểm tra, xử lý cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ có vi phạm pháp luật, tiềm ẩn tệ nạn xã hội.

Đồng thời, chính quyền các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, phối hợp các bên liên quan để xử lý tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ có vi phạm pháp luật, tiềm ẩn tệ nạn xã hội.