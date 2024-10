Khách quốc tế tới Việt Nam sắp vượt đỉnh

Khách quốc tế tới Việt Nam năm 2024 có thể vượt đỉnh lịch sử trước COVID-19 với khoảng 19 triệu lượt khách. Đây là nhận định của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành, Đại học Fulbright Việt Nam, tại Hội nghị kết nối ngân hàng và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (Huba) phối hợp với Sở Công thương TP HCM tổ chức tại TP HCM vào sáng 14-10. Theo ông Nguyễn Xuân Thành, lĩnh vực du lịch, nhất là du lịch quốc tế được xem là điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong 9 tháng qua. Với bối cảnh hiện tại, trong năm nay, cả nước có thể đón khoảng 19 triệu lượt khách quốc tế, vượt con số 18,5 triệu lượt khách quốc tế giai đoạn trước COVID-19. "Dù khách Trung Quốc trở lại chưa nhiều nhưng ngành du lịch lại đón rất nhiều khách Hàn Quốc, Ấn Độ… góp phần thúc đẩy du lịch quốc tế và tiêu dùng nội địa tăng" - ông Thành nói. Khách Hàn Quốc tới Việt Nam tăng mạnh Báo cáo kinh tế vĩ mô 9 tháng của Tổng cục Thống kê vừa công bố mới đây cũng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt người, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường dẫn đầu về lượng khách tới Việt Nam gồm Hàn Quốc hơn 3,36 triệu lượt; Trung Quốc hơn 2,7 triệu lượt; Đài Loan (Trung Quốc) hơn 950.000 lượt; Ấn Độ hơn 350.000 lượt. Tại TP HCM, Sở Du lịch thành phố cho biết trong 9 tháng qua, đã có hơn 4 triệu lượt khách quốc tế đến, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch lữ hành trong 9 tháng qua cũng ước tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Những địa phương tăng mạnh doanh thu du lịch lữ hành gồm: TP HCM tăng 42,2%; Đà Nẵng tăng 38,6%; Cần Thơ tăng 33,7%; Hà Nội tăng 29,7%; Quảng Ninh tăng 21%; Bình Dương tăng 14,6%...