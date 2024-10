Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 13% so với cùng kỳ

Sở Du lịch đang xây dựng chính sách ưu đãi đối với các đoàn khách, đơn vị tổ chức, cung cấp dịch vụ MICE để thu hút các đoàn khách quốc tế đến tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch. Du khách Hàn Quốc tìm hiểu đặc sản trái cây Nam Bộ trong chợ Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN) Chiều 31/10, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố khách quốc tế đến Thành phố 10 tháng qua đã đạt mốc hơn 4,6 triệu lượt, tăng 12,9% so cùng kỳ năm 2023. Khách nội địa là hơn 30,9 triệu lượt, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt 156.649 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2023. Sở Du lịch Thành phố đang xây dựng chính sách ưu đãi đối với các đoàn khách, đơn vị tổ chức, cung cấp dịch vụ MICE để thu hút các đoàn khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm và kết hợp tham quan du lịch; có văn bản gửi đến những đơn vị có liên quan để lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tác động Chính sách thu hút khách du lịch MICE đến Thành phố Hồ Chí Minh. Về hợp tác phát triển du lịch, Sở cho biết sẽ đẩy mạnh hoạt động triển khai chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long thông qua sự kiện chính thức mở cổng bình chọn của 126 điểm đến tại các địa phương. Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2024; trao đổi với Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về giải pháp kết nối tour tuyến, phát triển sản phẩm thu hút khách du lịch quốc tế đến trên cơ sở thực hiện các chương trình du lịch liên kết Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo hướng xanh và bền vững. Dự kiến trong những tháng cuối của năm 2024, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, 21 quận, huyện tích cực chuẩn bị Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2024 hướng đến thông điệp “Thành phố tôi yêu-Thành phố xanh." Đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Thành phố và đối tác hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Giải marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 năm 2024. Thành phố tập trung tổ chức Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore năm 2024; tham dự cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 43 tại Malaysia nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh đến các thành phố thành viên TPO./.