Khách ngắm xác Titanic ký giấy chấp nhận chết, gia đình có được bồi thường?

Your browser does not support the video tag.

Video mô phỏng tàu lặn Titan bị nổ tung dưới đáy đại dương (Nguồn: AS USA).

Cũng theo vị phó giáo sư này, nếu như các tàu lặn thông thường phải tuân thủ Đạo luật an toàn tàu chở khách được ban hành ở Mỹ năm 1993, thì tàu Titan "là trường hợp ngoại lệ" vì nó hoạt động ở vùng biển quốc tế.

Tàu lặn Titan, theo sự thừa nhận của chính OceanGate, không được phân loại theo một quy trình đảm bảo, với công ty bảo hiểm và cơ quan quản lý rằng "tàu được thiết kế, xây dựng, kiểm tra theo những tiêu chuẩn được chấp nhận".

Theo luật sư Miguel Custodio đang làm việc tại Los Angeles (Mỹ), cách duy nhất để các gia đình nạn nhân khởi kiện OceanGate là họ phải chứng minh vụ việc xảy ra do "sự bất cẩn của thành viên công ty".

Cùng chung nhận định, luật sư Sherif Edmond El Dabe cho biết "cơ hội để các gia đình khởi kiện thành công OceanGate gần như bằng không vì du khách cố tình tham gia hoạt động cực kỳ nguy hiểm, đồng thời ký giấy chấp nhận rủi ro cao".

Hiện chưa xác định được tài sản của OceanGate có đủ để bồi thường các tổn thất lớn hay không.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân có thể tận dụng chính sách bảo hiểm của công ty (nếu có). Họ có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại từ bên tham gia thiết kế, chế tạo bộ phận cung cấp cho tàu lặn Titan, trong trường hợp chúng bị phát hiện có sai sót dẫn tới nguyên nhân chính gây ra thảm kịch.

Tàu Titan có được bảo hiểm không?