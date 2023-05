Khách hàng được yêu cầu "giữ im lặng" nếu muốn Manulife hoàn tiền

Một số khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư mua qua Ngân hàng Sài Gòn (SCB) cho biết đã được phía Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam mời lên công ty tại TPHCM để giải quyết những khiếu nại xoay quanh việc gửi tiền tiết kiệm bị chuyển thành bảo hiểm nhân thọ.

Cụ thể, trong văn bản do Manulife đưa ra có yêu cầu khách hàng xác nhận đồng ý với nội dung khách hàng đồng ý hủy hợp đồng bảo hiểm. Văn bản do khách hàng chia sẻ có nội dung: "Kể từ ngày nhận được đầy đủ số tiền nói trên do công ty thanh toán tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với công ty; cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động nào làm phương hại, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của công ty".