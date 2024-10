Khách hàng dự án dân cư Cồn Tân Lập rơi vào ‘ma trận’ liên doanh

Chủ đầu tư dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã chây ì thực hiện cam kết tiến độ đầu tư và liên doanh lòng vòng với nhiều doanh nghiệp khác để thực hiện dự án này. Vì thế, khách hàng mua căn hộ tại dự án này đang rơi vào “ma trận” liên doanh chưa có hồi kết. “Ma trận” liên doanh, rồi lại liên doanh Bà Nguyễn Ngọc Linh (ở phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) là một trong số hàng trăm khách hàng vừa có đơn thư đến các cấp chính quyền tỉnh Khánh Hòa đề nghị vào cuộc bảo vệ quyền lợi khi mua nhà tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập do Công ty CP Sông Đà - Nha Trang làm chủ đầu tư. Bà Linh đã trót đầu tư dự án của công ty này nên bà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý chuyển tiếp hợp đồng. Theo đơn của bà Nguyễn Ngọc Linh, năm 2010 bà có mua bán căn hộ tại dự án Usilkcity từ Công ty Sông Đà - Thăng Long với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng (tương ứng 50% giá trị hợp đồng). Sau 5 năm chờ đợi, bà Linh đi đòi lại tiền bất thành vì chủ đầu tư than khó khăn tài chính. Chủ đầu tư gợi ý để bà Linh tiếp tục ký biên bản bù trừ công nợ giữa 3 bên vào dự án Butterfly TM1 (thuộc Khu dân cư Cồn Tân Lập) dưới pháp nhân là Công ty CP Sông Đà - Nha Trang. “Chúng tôi là người đi mua nhà nên khi chủ đầu tư vẽ ra một dự án mới ở TP Nha Trang với vị trí đắc địa, khả năng thanh khoản cao thì ai cũng hi vọng sẽ lấy lại được tiền”, bà Linh chia sẻ. Chủ đầu tư ban đầu dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập là Công ty Sông Đà - Thăng Long, nhưng đến năm 2012 thì công ty này liên doanh với Công ty Sông Đà - Nha Trang theo tỷ lệ 40:60. Thời điểm đặt bút ký vào hợp đồng góp vốn mua nhà tại dự án Butterfly TM1, những khách hàng như bà Linh một lần nữa rơi vào tình cảnh tiến thế lưỡng nan bởi đại diện pháp lý bây giờ là Công ty Sông Đà - Nha Trang. Nhưng Công ty Sông Đà - Nha Trang không thực hiện như cam kết tiến độ dự án mà lại chuyển nhượng một khoảng 24.000m2 đất cho các nhà đầu tư khác trong đó có lô TM1 (dự án Butterfly TM1). Từ đây, số phận các khách hàng mua nhà tại lô TM1 tiếp tục được đẩy sang cho một chủ đầu tư mới có tên Công ty HPH Hospitality. Đáng nói, việc liên doanh này lại không bao gồm các nghĩa vụ khách hàng đã góp vốn. Vì thế, một số khách hàng đã gửi đơn kiện chủ đầu tư ra TAND tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục đề xuất gia hạn Cuối năm 2023, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký ký văn bản đồng ý gia hạn lần cuối thêm 12 tháng cho chủ đầu tư khắc phục việc chậm tiến độ đối với dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập. Trong nội dung văn bản này, ông Trần Hòa Nam yêu cầu chủ đầu tư giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến góp vốn vào dự án thành phần TM1. Trường hợp không khắc phục, tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét, chấm dứt hoạt động dự án hoặc chấm dứt một phần dự án. Đến ngày 27/10/2024, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập đã hết thời gian gia hạn 12 tháng khắc phục chậm tiến độ, nhưng hiện dự án còn gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và tranh chấp hợp đồng với khách hàng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (người mua căn hộ tại dự án TM1) cho biết: Từ cuối năm 2023 đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa giải quyết đơn thư của người dân liên quan đến nhu cầu rút vốn.Trong khi đó, việc giải quyết đơn thư là một trong những nội dung mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam yêu cầu chủ đầu tư thực hiện trước khi gia hạn tiến độ lần cuối cùng. Tại cuộc họp với các sở, ngành tỉnh Khánh Hòa ngày 23/10 vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà - Nha Trang, cho biết: Đến nay dự án có 5/9 hộ dân (thuộc nhóm chưa có phương án bồi thường hỗ trợ), 2/5 hộ dân (thuộc nhóm có quyết định cưỡng chế) và 21 hộ dân (thuộc nhóm có quyết định bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng) đã chấp nhận bàn giao mặt bằng thi công. Tuy nhiên, việc chủ đầu tư đàm phán, vận động các hộ bàn giao mặt bằng trước không thể thực hiện được nữa vì một số hộ còn lại không chấp nhận. Vì thế, ông Nguyễn Ngọc Việt kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo quyết liệt để các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đúng thời hạn và bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư tiếp tục thi công đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở thấp tầng và các thủ tục về đất đai để hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, gia hạn thêm thời gian hoàn thành dự án để cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Thông báo kết luận về dự án này ngày 29/10 của ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Nha Trang và Sở Tư pháp tỉnh khẩn trương họp bàn, rà soát pháp lý dự án đưa ra các giải pháp tối ưu tham mưu cho UBND tỉnh quyết định các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh rà soát tiến độ dự án, việc khắc phục đối với những phần việc nhà đầu tư cam kết, đồng thời nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham mưu cho UBND tỉnh về đề xuất gia hạn tiến độ của nhà đầu tư trước ngày 31/10. Lữ Hồ