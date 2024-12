Khách hàng bị thiệt hại do bão số 3 chính thức được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Khách hàng tại 26 tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 sẽ được xem xét cơ cấu số dư nợ gốc và lãi của khoản cho vay có số dư nợ gốc phát sinh trước ngày 7/9/2023 và phát sinh nghĩa vụ trả nợ từ 7/9/2024 đến 31/12/2025. Căn cứ Quyết định số 1510 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 53 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3; ngập lụt, lũ, sạt lở đất sau bão số 3. Đối tượng được hỗ trợ là khách hàng tại 26 tỉnh, thành phố gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3; ngập lụt, lũ, sạt lở đất sau bão số 3, gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hoà Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hoá. Theo đó, TCTD được xem xét cơ cấu số dư nợ gốc và lãi của khoản cho vay, cho thuê tài chính có số dư nợ gốc phát sinh trước ngày 7/9/2023 và phát sinh nghĩa vụ trả nợ từ ngày 7/9/2024 đến 31/12/2025. Số dư nợ được xem xét cơ cấu còn trong hạn hoặc quá hạn không quá 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, trả nợ đã thoả thuận. Ngư dân Quảng Ninh neo đậu lại tàu thuyền trong cơn bão số 3. Ảnh: Thạch Thảo. Tuy nhiên, để hỗ trợ khách hàng có thời gian khắc phục hậu quả sau bão, Thông tư 53 cho phép xem xét cơ cấu lần đầu tiên đối với số dư nợ quá hạn trên 10 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 7/9/2024 đến hết 10 ngày kể từ ngày văn bản này có hiệu lực. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2025 và không giới hạn số lần cơ cấu. Thời điểm trả nợ cuối cùng của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ không vượt quá ngày 31/12/2027 (thời hạn trả nợ này được xác định phù hợp với mức độ khó khăn của khách hàng). Thông tư 53 quy định rõ, khách hàng tại 26 tỉnh, thành phố nói trên là những khách hàng cá nhân, doanh nghiệp có nơi ở hiện tại hoặc đang làm việc hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc có hoạt động đầu tư, xây dựng, có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn 26 tỉnh, thành phố. Việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 53 hướng dẫn việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cùng với việc Thủ tướng quyết định cho phép giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của các khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3 sẽ góp phần hỗ trợ giảm áp lực tài chính; tạo điều kiện để khách hàng có thể tiếp cận vốn vay mới, có thêm năng lực để khôi phục lại sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sau thảm họa thiên tai. Theo thống kê, bão số 3 và mưa, lũ gây thiệt hại ước tính trên 81.703 tỷ đồng. Trong đó, các tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Quảng Ninh 24.876 tỷ đồng, Hải Phòng 12.249 tỷ đồng, Lào Cai 6.834 tỷ đồng, Yên Bái 5.738 tỷ đồng,...