Khách du lịch kẹt bão, ‘lạc’ vào điểm sơ tán

Ngôi nhà 4 thế hệ ở xã Tam Thanh tay xách nách mang đi trú bão, chị Ngô Thị Lài (42 tuổi) kể, 4 gia đình có 10 người, gồm 4 thế hệ bà nội, cô chú, vợ chồng và con cháu đều lên đây từ 9h sáng để tránh trú. “Năm 2020, bão lớn bay tôn của gia đình, năm nay nghe bão mạnh, nguy hiểm nên cả gia đình sợ, tìm cách tránh trú. Chồng của tôi đi biển cũng về đất liền mấy ngày trước”, chị Lài cho hay.

Với anh Ngô Văn Quy (SN 1991) đang dở khóc dở cười vì bị kẹt ở Tam Kỳ khi đang đi du lịch. Anh từ huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đến Tam Kỳ từ 2 ngày trước. “Đến giờ về thì không có xe, và máy bay, thế là tôi thuê taxi, may mắn anh taxi tốt bụng đưa tôi đến đây để tránh trú. May mắn cho tôi khi được 'lạc' vào điểm tập trung sơ tán này. Dự kiến hết bão tôi sẽ trở về lại TP.HCM làm việc”, anh Quy cười mà nói.