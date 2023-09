Khách đến Vũng Tàu nghỉ lễ 2/9 rất đông nhưng giảm so hàng năm

Chiều ngày 2/9, dù trời tiết âm u, mưa nhẹ nhưng hàng nghìn người dân, du khách đổ về bãi biển trên đường Thùy Vân để tắm biển, vui chơi lễ hội bia. So với ngày đầu nghỉ lễ, chiều nay lượng khách các bãi tắm ở Vũng Tàu đông hơn.

Theo anh Nguyễn Văn Chiến, nhân viên bán hàng tại bãi tắm, lượng khách hôm nay đông hơn nhiều so với ngày qua. Tuy nhiên so với các dịp nghỉ lễ trước thì lượng khách đến TP Vũng Tàu giảm nhiều. Lực lượng cứu hộ luôn trực tập trung giúp cho du khách tắm biển an toàn.

Anh Phạm Mạnh Thắng (hướng dẫn viên du lịch) cho rằng, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào hoạt động giúp người dân TPHCM, thị trường du lịch lớn nhất cả nước có thêm lựa chọn du lịch tại Phan Thiết và Phan Rang. Ngoài ra, các khu du lịch lớn của Vũng Tàu như Bình Châu, Xuyên Mộc, Long Hải cũng thu hút lượng khách lớn nên TP Vũng Tàu không đông khách như mọi năm.