Khả năng phim của Lý Hải bị lật đổ

Sau Maicủa Trấn Thành, Lật mặt 7: Một điều ước (Lý Hải đạo diễn) là phim Việt tiếp theo tạo được kỳ tích tại phòng vé. Tính đến hiện tại, tác phẩm thu về hơn 355 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu thương hiệu Lật mặt lên mức hơn 1.000 tỷ đồng.

Với tốc độ hiện tại, nhiều khả năng Lật mặt 7 có thể vượt mốc 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, phim sẽ gặp nhiều khó khăn trước sự đổ bộ của loạt phim ngoại, bao gồm các bom tấn hè đến từ Hollywood.

Mùa phim hè bắt đầu

Tuần này, phim hành động - khoa học viễn tưởng Hành tinh khỉ: Vương quốc mới chính thức khởi chiếu và tạo được hiệu ứng khá tốt tại phòng vé.

Đây là bom tấn mở màn mùa phim hè 2024, đồng thời đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Planet of the Apes sau bảy năm vắng bóng kể từ War for the Planet of the Apes (2017).

Tác phẩm không chỉ được đầu tư mạnh về hình ảnh, kỹ xảo mà còn có nhiều thay đổi về nội dung, mở ra tương lai mới cho thương hiệu hành động nổi tiếng.