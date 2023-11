Kết quả xét nghiệm người phụ nữ bị tung tin lây HIV cho nhiều người

Sáng 24/11, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, cho biết chị V.T.C. đã đi xét nghiệm HIV, kết quả .

"Ngày hôm qua (23/11), vợ chồng chị C. tự nguyện đến Trung tâm Y tế huyện Bá Thước để xét nghiệm HIV. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 2 vợ chồng âm tính với HIV. Chị C. đang làm việc với cơ quan công an để làm rõ các đối tượng tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội", ông Công cho biết.