Kết quả vụ kiện Sơn Tùng M-TP phải đền bù gần 6 tỷ đồng

Công ty TAD đã thanh toán 100% phí dịch vụ, nhưng do tháng 5/2022, Sơn Tùng bị xử phạt hành chính vì MV There's no one at all nên công ty TAD không muốn thực hiện các hạng mục công việc trong khoảng thời gian tiếp theo (bao gồm tham dự một buổi ghi hình biểu diễn, quay và đăng bài trên mạng xã hội với tổng giá trị khoảng 6,2 tỷ đồng).

Tháng 6/2023, M-TP Talent tuyên bố từ chối thực hiện với lý do hợp đồng đã hết hạn. Công ty công ty TAD không đồng ý và đã khởi kiện M-TP Talent tại VIAC.