Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 của nhiều ngân hàng đạt mức khá

Các ngân hàng VPBank, VietABank, OCB, BVBank... đều có kết quả kinh doanh khá 9 tháng đầu năm 2024 trong bối cảnh cùng nhau tăng gia sản xuất đa dạng sản phảm, bên cạnh đẩy mạnh cho vay với khách hàng tích cực và thu hút tiền gửi từ người dùng. Cụ thể, VPBank công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 13.800 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2024 của VPBank đạt 5.187 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.861 tỷ đồng, tăng 67%. Ảnh minh họa: Internet. Cuối quý 3/2024, tổng tài sản VPBank đạt 858.884 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 12,19% lên 635.344 tỷ đồng. Riêng tiền gửi của khách hàng tăng 7,55%, đạt 475.782 tỷ đồng.



Với VietABank, lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 của VietABank đạt 230 tỷ đồng, tăng 265% so với quý 3/2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 793 tỷ đồng, tăng 34%.



Vào cuối tháng 9, tổng tài sản VietABank đạt 116.405 tỷ đồng, tăng 3,75% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,88%, đạt 77.267 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 6,54%, đạt 92.364 tỷ đồng.



Theo báo cáo tài chính quý 3/2024, tổng thu thuần của OCB đạt 6.851 tỷ, trong đó thu thuần từ lãi đạt 5.952 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 30/9/2024, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.553 tỷ đồng.



Tổng tài sản của OCB cuối tháng 9/2024 đạt 265.502 tỷ đồng, tăng 10,6% so với thời điểm cuối năm 2023. Huy động thị trường 1 đạt 176.287 tỷ đồng.



Ngân hàng BVBank cũng vừa có thông tin về hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận hoàn thành 90% kế hoạch năm.



Theo công bố của BVBank, kết thúc quý 3/2024, lợi nhuận trước thuế của BVBank đạt 182 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch năm. Trong quý 3/2024, tổng tài sản của BVBank đạt gần 99.500 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh: Internet. Riêng tổng huy động vốn của ngân hàng tính đến ngày 30/09/2024 đạt hơn 92.000 tỷ đồng, tăng gần 21% so với quý 3/2023, trong đó huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 67.000 tỷ đồng.



9 tháng đầu năm 2024, báo cáo tài chính ACB ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 4.844 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2023.



Trong đó, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt hơn 15.300 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, chủ yếu từ tăng trưởng quy mô tín dụng, phí dịch vụ và quản lý chi phí hiệu quả. Với kết quả trên, ACB hiện là ngân hàng có lợi nhuận 9 tháng cao thứ hai hệ thống chỉ sau Techcombank (các ngân hàng lớn khác như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, MB chưa công bố).



Tính đến 30/9, tín dụng của ACB đạt 555.000 tỷ đồng, huy động đạt 512.000 tỷ đồng, tăng trưởng so với đầu năm lần lượt ghi nhận là 13,8% và 6,1%.



Kết thúc 9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.600 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Ước tính, lợi nhuận trước thuế quý 3 của VIB đạt 1.997 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ 2023. Ảnh: Internet. Tính đến 30/09/2024, tổng tài sản VIB đạt hơn 445.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 298.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm, cao hơn so với mức trung bình ngành là 9%. Huy động vốn tăng 8%.



Riêng Techcombank, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 22.800 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng quý 3, ngân hàng lãi 7.171 tỷ đồng, bỏ xa các ngân hàng khác trong nhóm tư nhân như ACB (4.844 tỷ đồng), LPBank (2.899 tỷ đồng), VIB (1.997 tỷ đồng).



Tại cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 927.100 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm và 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 17,4% so với đầu năm lên 622.100 tỷ đồng.



Số dư CASA (bao gồm số dư “Sinh lời tự động) của Techcombank đạt mức cao kỷ lục 200.300 tỷ đồng, góp phần đưa tỷ lệ CASA lên mức 40,5%. Tính chung tiền gửi của khách hàng đạt 495.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm và 21,0% so với cùng kỳ năm trước.