Kết quả kiểm tra xe tải gây tai nạn khiến 3 người CLB HAGL tử vong

Đúng lúc này, xe tải biển số tỉnh Đắk Lắk đi tới, tài xế đã đạp thắng nhưng xe không thể dừng ngay nên đã tông vào bên hông xe 5 chỗ. Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe 5 chỗ tử vong tại chỗ, tài xế Sinh của xe này bị thương nặng.

Công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Bình điều khiển xe tải vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát. Tài xế Bình đã bị tạm giữ ngay sau đó. Kết quả kiểm tra xác định người này không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Hoàng Thanh