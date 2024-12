Kết quả khám nghiệm tử thi nữ ca sĩ 20 tuổi

Đại diện Bộ Y tế Công cộng Somsak, Thái Lan khẳng định cái chết của Ping Chayada không liên quan đến massage. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nữ ca sĩ tử vong do biến chứng viêm màng não. Ngày 10/12, Thairath đưa tin ông Somsak Thepsuthin, Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng Somsak, Thái Lan công bố kết quả khám nghiệm tử thi của ca sĩ Ping Chayada. Ông phủ nhận thông tin nữ Chayada qua đời vì "bị vặn cổ đến chết" sau ba lần đi massage cổ, vai gáy. Ảnh chụp MRI cho thấy vùng cổ của nữ ca sĩ không có dấu hiệu gãy xương hay lệch khớp. Sau khi kiểm tra dịch não, cơ quan pháp y xác định nữ ca sĩ bị biến chứng viêm tủy, mất do nhiễm trùng máu. Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức họp báo về trường hợp của Ping Chayada sau cuộc họp của Ủy ban Bệnh truyền nhiễm quốc gia. Massage Thái được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2019. Đây cũng là ngành dịch vụ thu hút du khách nước ngoài. Vì vậy, cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ nữ ca sĩ chết sau ba lần massage, tránh gây hoang mang dư luận.

Ông Somsak Thepsuthin, Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng Somsak, Thái Lan phủ nhận thông tin ca sĩ Ping Chayada tử vong do massage. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ 5-28/10, Ping Chayada bị đau nhức toàn thân, phải vào viện chữa trị sau khi đi trị liệu. Tuy nhiên, xét nghiệm MRI cho thấy tình trạng của cô không liên quan liệu pháp massage Thái Lan. Báo cáo cũng chỉ rõ từ 6-11/11, cô nhập viện điều trị tại Bệnh viện Udon Thani. Bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm màng não sau khi kiểm tra dịch não. Cô sau đó được bác sĩ chỉ định điều trị tại nhà. Một tuần sau, cô liên tục lên cơn co thắt, cơ thể suy nhược. Nữ ca sĩ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ tại bệnh viện Udon Thani chẩn đoán cô có triệu chứng sốc nhiễm khuẩn và mất ngày 8/12. Trước đó, nhiều trang báo Thái Lan đưa tin Ping Chayada qua đời ở tuổi 20, nghi gặp biến chứng trong quá trình massage cổ, vai gáy.

Kết quả MRI cho thấy Ping Chayada không bị gãy xương, tổn thương do massage. Trước khi mất, nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân rằng cô gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau khi đi trị liệu tại tiệm massage ở tỉnh Udon Thani. Người nhà đòi đệ đơn kiện cơ sở massage cổ truyền Thái Lan vì tắc trách dẫn đến chết người. Tuy nhiên, ông Somsak Kreecha, Phó Cục trưởng Cục Y học cổ truyền và thay thế thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cho biết kỹ thuật viên tại cơ sở massage nói trên có chứng chỉ hành nghề hợp pháp. Cơ sở này cũng đủ điều kiện hoạt động, tuân thủ luật pháp. Hiện, dư luận Thái Lan quan tâm liệu người nhà Ping Chayada có rút đơn kiện hay không. Theo Tiền Phong