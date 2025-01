Kết quả Champions League: Real, Man City, PSG, Bayern Munich phải đá play-off

Arsenal đã xuất sắc đánh bại Girona 2-1 bất chấp để đối thủ dẫn trước. Còn ở trận Barca vs Atalanta, đội chủ nhà dù có 2 lần vượt lên nhưng lại không thể có chiến thắng chung cuộc. Barca giành vé vào chơi vòng 1/8 nhờ thành tích nhì bảng ở vòng phân hạng Champions League với 19 điểm. Họ có cùng điểm như Arsenal và Inter nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Trong khi đó, Atalanta đứng thứ 9 với 15 điểm và phải đá play-off.

Trên sân nhà Bayern Munich vượt qua Slovan Bratislava 3-1. Các bàn thắng do công Muller, Harry Kane và Kingsley Coman, bàn thắng danh dự của đội khách do công Tolic. Chiến thắng 3-1 chỉ đủ cho Bayern về đích vòng bảng ở vị trí thứ 12, kèm khả năng gặp phải đối thủ mạnh ở vòng play-off.

Ở màn so tài giữa Brest vs Real Madrid, cú đúp của tiền đạo Rodrygo và bàn thắng đến từ Bellingham đã giúp cho đội ĐKVĐ vượt qua đội chủ nhà 3-0. Dù vậy, kết quả này chỉ giúp Real Madrid có được suất ở vòng play-off.

Liverpool đã thúc thúc 2-3 trước PSV tại Hà Lan bất chấp hai lần vượt lên dẫn bàn do công Gakpo sút thành công quả phạt đền phút 28. PSV gỡ hòa do công Bakayoko nhưng Elliott tiếp tục giúp đội khách vượt lên ở cuối hiệp 1. Hai bàn còn lại của PSV do công Saibari và Pepi. Trận thua này khiến Liverpool không thể duy trì thành tích toàn thắng tại vòng phân hạng Champions League còn PSV giành quyền vào vòng play-off.

Như vậy, nhưng đội sẽ đá play-off là những đội xếp từ vị trí thứ 9 đến vị trí thứ 16, bao gồm Atalanta (hạng 9), Dortmund (10), Real Madrid (11), Bayern Munich (12), AC Milan (13), PSV (14), PSG (15) và Benfica (16) sẽ đụng độ các CLB xếp từ hạng 17 đến hạng 24, bao gồm Monaco (17), Brest (18), Feyenoord (19), Juventus (20), Celtic (21), Man City (22), Sporting (23) và Club Brugge (24).

Các đội đứng vị trí thứ 9 đến 16 được phân làm nhóm hạt giống và sẽ được thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Theo quy định của UEFA, các đội đứng thứ 9 và 10 sẽ gặp các đội đứng thứ 23 hoặc 24. Tương tự là các đội đứng thứ 11/12 sẽ gặp các đội đứng thứ 21/22... và tiếp tục cho đến khi đủ cặp đấu.

Các CLB cùng quốc gia hoặc từng gặp nhau ở giai đoạn phân hạng vẫn có thể đụng độ nhau trong loạt trận play-off. Lễ bốc thăm các trận play-off diễn ra tại Nyon vào ngày 31/1/2025.

Kết quả các trận đấu ở Champions League vào rạng sáng hôm nay

Aston Villa 4-2 Celtic

Barcelona 2-2 Atalanta

Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prague