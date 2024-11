Kết quả Champions League: Arsenal thua trận thứ 2, Barcelona lại thắng đậm

Barcelona tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng khi đè bẹp đội chủ nhà Sao đỏ Belgrade 5-2 tại vòng bảng Champions League. Arsenal thua trận thứ hai liên tiếp trong khi Bayern Munich tìm lại nụ cười sau hai trận thua. Kết quả loạt trận Champions League Barcelona tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng khi đè bẹp đội chủ nhà Sao đỏ Belgrade 5-2 tại vòng bảng Champions League. Arsenal thua trận thứ hai liên tiếp trong khi Bayern Munich tìm lại nụ cười sau hai trận thua. Phong độ cao của Raphinha giúp Barcelona thăng hoa Với lực lượng vượt trội, Barcelona dễ dàng dồn ép đội chủ nhà Sao Đỏ Belgrade ngay từ đầu. Phút 13, trung vệ Inigo Martinez đánh đầu mở tỷ số cho đội khách nhưng Sao đỏ bất ngờ gỡ hòa ngay sau đó. Nhưng những nỗ lực ít ỏi đó không thể ngăn Lewandowski ghi 1 cú đúp trong khi Raphinha, và Fermín López là tác giả các pha lập công còn lại cho đại diện Tây Ban Nha. Nỗ lực của Red Star Belgrade chỉ giúp họ có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 84 nhờ công của Milson. Chiến thắng này giúp Barca leo lên thứ 6. Musiala ghi bàn duy nhất Sau hai trận thất bại liên tiếp trước Aston Villa và Barcelona, áp lực đè nặng lên Bayern Munich. Tiếp Benfica trên sân nhà, Bayern dễ dàng làm chủ thế trận nhờ đội hình vượt trội. Tuy vậy, mãi đến phút 67, Musiala tòa sáng ghi bàn duy nhất. Với kết quả này, Bayern hiện có 6 điểm và vươn lên thứ 17 trên BXH trong khi Benfica đứng thứ 19 khu có cùng điểm số nhưng kém về hiệu số. Chi tiết đáng chú ý là trận đấu diễn ra chậm 15 phút so với kế hoạch. Nguyên nhân là do sự cố tàu hỏa tại Munich khiến rất nhiều CĐV đến sân muộn. Trong trận cầu tâm điểm loạt trận đêm qua, Arsenal tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng với trận thua 0-1 trước Inter Mikel Merino, tân binh của Arsenal đã bất ngờ để bóng chạm tay trong vòng cấm, tạo điều kiện để Calhanoglu ghi bàn duy nhất trước khi bước vào giờ nghỉ. Thất bại này khiến Arsenal rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, trong khi đó, Inter đã leo lên vị trí thứ 5 với 10 điểm. Trong khi đó, trận đấu giữa PSG vs Atletico đã kết thúc với màn lội ngược dòng ấn tượng của đội khách, trong đó tiền đạo vào sân thay người, Angel Correa ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 3. Chiến thắng này giúp Atletico vươn lên vị trí 23 trên bảng xếp hạng với 6 điểm và tăng cơ hội đi tiếp tại Champions League, trong khi PSG cần cải thiện khả năng dứt điểm nếu muốn tiến xa ở mùa giải năm nay, khi đại diện Ligue 1 hiện đứng thứ 25. Đội đầu bảng Aston Villa cũng gây bất ngờ lớn khi...thua Club Brugge 0-1 trên sân khách. Trong khi đó Stuttgart sau trận thắng quật khởi trước Juventus vòng trước lại bất ngờ để thua Atalanta 0-2 ngay trên sân nhà. Bảng xếp hạng Champions League sau vòng 4