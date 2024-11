Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2024 có tác động thế nào đến giá vàng?

Bầu cử tổng thống Mỹ 2024: Sau nhiều tháng chờ đợi, cuộc bỏ phiếu tìm ra chủ nhân mới của Nhà Trắng đã diễn ra. Nhiều chuyên gia và người tham gia thị trường cho rằng, kết quả cuộc bầu cử có thể sẽ đẩy giá vàng lên cao hơn trong tương lai gần. Trong suốt chiến dịch tranh cử, các ứng cử viên đã đưa ra tầm nhìn rất khác nhau về tương lai của nước Mỹ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, dù ai được xướng tên đi chăng nữa, những chính sách kinh tế trong tương lai của họ có thể sẽ đẩy lạm phát, vốn đã “dai dẳng”, lên cao và kích hoạt đà tăng của vàng. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy các ứng cử viên đảng Dân chủ Phó tổng thống Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang bám đuổi sát nút trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images Theo nhà môi giới hàng hóa cấp cao Bob Haberkorn của RJO Futures, dù ông Donald Trump hay bà Kamala Harris lên nắm quyền, cả 2 chính quyền cũng sẽ làm cho lạm phát tăng cao, ít nhất là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cho rằng, nếu quyền lực thuộc về ứng viên Kamala Harris, chính sách của bà sẽ có tác động mạnh mẽ hơn và có thể đẩy giá vàng lên các mức cao kỷ lục mới. Haberkorn giải thích, bà Harris là người ủng hộ chính sách hiện tại của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Vì vậy, thay vì cắt giảm chi tiêu công, chính quyền của bà sẽ có thể sẽ chọn phương án tăng thuế. Cùng quan điểm, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Darin Newsom của Barchart.com cũng tin rằng, dù ông Trump hay bà Harris đắc cử cũng đều làm đồng bạc xanh mất giá và hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, theo Newsom, các chính sách của ông Trump có thể sẽ khiến các nhà đầu tư đổ sang vàng nhiều hơn. Newsom cho rằng, dù có những ưu tiên chi tiêu khác nhau, nhưng cả 2 đảng đều sẽ không ngần ngại "mạnh tay". Khác biệt đầu tiên trong chính sách của các ứng cử viên nằm ở thuế. Trong chiến dịch tranh cử, cả 2 ứng viên đều nhắc đến cắt giảm thuế. Tuy nhiên, theo chính sách của bà Harris, tất cả mọi người đều được hưởng lợi trừ các tỷ phú. Ngược lại, về phía ông Trump, các tỷ phú sẽ được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế. Theo giới chuyên gia, sự khác biệt lớn nhất trong chính sách kinh tế của các ứng cử viên là về thương mại quốc tế và đây được đánh giá là lĩnh vực có thể tác động nhiều nhất đến lạm phát và giá vàng. Trong khi, bà Harris ủng hộ tự do thương mại và kết nối toàn cầu, ông Trump lại chống tự do thương mại và có xu hướng cô lập kinh tế. Theo Newsom, chính sách của ứng viên đảng Cộng hòa có thể sẽ làm tăng lạm phát, bởi chi phí giao thương sẽ đắt đỏ hơn và các đối tác thương mại sẽ không mặn mà với việc giao dịch khi có chiến tranh thương mại và thuế quan. Nhà môi giới hàng hóa cấp cao Bob Haberkorn Haberkorn nhấn mạnh, nếu ông Trump áp thuế quan đối với châu Âu hoặc bất kỳ quốc gia nào, chi phí hàng hóa sẽ tăng. Điều này có thể dẫn đến lạm phát, vì giá của nhiều sản phẩm nhập khẩu sẽ cao hơn, và trong dài hạn, thuế quan có thể thay thế thuế thu nhập như một nguồn thu ngân sách của chính phủ. Tuy nhiên, ông cho rằng, lời đe dọa áp thuế quan của ông Trump chỉ là một chiến thuật đàm phán. Theo đó, nếu ông tái đắc cử, các thỏa thuận thương mại sẽ phải được thương lượng lại. Newsom cũng cảnh báo, các chính sách thuế quan của ông Trump sẽ làm tăng chi phí và làm suy yếu tăng trưởng kinh tế. Ứng cử viên đảng Cộng hòa từng đe dọa mất việc làm và những vấn đề khác nếu họ đề xuất các biện pháp như tăng lãi suất để đối phó với lạm phát mà ông đã gây ra bằng các cuộc chiến thương mại và thuế quan. Chuyên gia Newsom nói thêm rằng, chiến thắng của Đảng Cộng hòa sẽ củng cố liên minh BRICS (gồm các quốc gia như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc). Điều đó có thể tạo ra sự bất ổn và khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản an toàn trong thời kỳ hỗn loạn. Các chuyên gia cho rằng, kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ tác động đến giá vàng. Ảnh: Kitco

Nhìn xa hơn, có lý do để tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng vào nửa sau nhiệm kỳ của bà Harris. Trong khi đó, ông Trump có thể theo đuổi các chính sách giải quyết các vấn đề tài chính dài hạn, điều này sẽ làm giảm đà tăng của kim loại quý này. Haberkorn giải thích, nếu ông Trump tái đắc cử, giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong 1 năm rưỡi tới. Ông cho rằng, chính quyền Trump có thể sẽ thực hiện những cải cách lớn như cắt giảm chi tiêu chính phủ nhiều hơn, điều mà ông chưa thực hiện được trong nhiệm kỳ đầu như đã hứa. Tuy nhiên, Haberkorn cho rằng, việc cắt giảm chi tiêu khó có thể được tiến hành trong năm đầu tiên và điều đó có thể khiến giá cả hàng hóa và dịch vụ tiếp tục tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát. Trong các năm tiếp theo, áp lực giá sẽ giảm khi việc cắt giảm chi tiêu được tiến hành. Các chuyên gia cũng cho rằng, đà tăng của vàng cũng sẽ tiếp tục nếu bà Harris thành chủ nhân của Nhà Trắng khi căng thẳng địa chính trị, vốn là yếu tố đứng sau các đợt tăng giá của vàng trong thời gian qua, có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt nhiệm kỳ của bà. Kết luận lại, Haberkorn nhấn mạnh rằng, trong ngắn hạn, bất kể ứng cử viên nào thắng cử, xu hướng của vàng vẫn là tăng. “Tôi nghĩ hiện tại vàng đang ở vị thế tốt. Tôi không nghĩ trong ngắn hạn, nghĩa là trong năm tới, bạn sẽ thấy nhiều thay đổi từ quan điểm đó”, Haberkorn nói. TRẦN HOÀI