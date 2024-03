Kết lại một năm điên rồ của 'Oppenheimer'

Với The Zone of Interest, Glazer hy vọng rằng mọi người tập trung nhiều hơn về những xung đột trên thế giới.

Bài phát biểu nhận giải của đạo diễn Jonathan Glazer mang tính ảnh hưởng nhất trong những kỳ giải thưởng Oscar nhiều năm trở lại đây: “Mọi lựa chọn trong phim đều mang mục đích phản ảnh thực trạng đang diễn ra. Bộ phim không nói về những việc họ đã làm trong quá khứ mà hãy nhìn điều chúng ta đang làm. Bộ phim khắc họa sự tồi tệ đến từ hành vi phi nhân tính. Ngay giờ đây chúng tôi đứng đây với tư cách những người từ chối để nguồn gốc Do Thái của bản thân trong một cuộc diệt chủng làm lý do cho sự chiếm đóng, dẫn đến sự xung đột cho rất nhiều người vô tội. Dù đó có là nạn nhân của sự việc ngày 7 tháng Mười tại Israel, hay cuộc tấn công vẫn còn đang diễn ra ở Gaza, làm sao ta có thể chống lại hành vi phi nhân tính này đây?”.

Dù trượt giải Phim hay nhất nhưng bù lại, The Zone of Interest đã chiến thắng hạng mục mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Đây được cho là bộ phim quan trọng nhất của năm 2023 và có khi là nhiều thập kỷ tới.

Đạo diễn Jonathan Glazer cầm chiếc tượng vào cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất với The Zone of Interest. Nguồn: The Hindu.

Chiến thắng tại Oscar năm nay không chỉ dành cho những bộ phim kinh phí lớn mà còn là niềm hy vọng cho các bộ phim mang quy mô nhỏ hơn. Cord Jefferson, biên kịch phim American Fiction đã kêu gọi những hãng phim hãy chú ý đến những dự án không mang nhiều tên tuổi: “Tôi biết đây là ngành công nghiệp e ngại rủi ro. Nhưng thay vì đầu tư cho một bộ phim 200 triệu USD thì hãy thử làm 20 phim có kinh phí 10 triệu USD xem, hay 50 phim 4 triệu USD. Tôi hứa với các bạn rằng những Scorsese tiếp theo, cả hai Greta (Greta Gerwig và Greta Lee) tiếp theo, và Christopher Nolan tiếp theo vẫn đang ở ngoài kia đợi được khám phá. Họ chỉ muốn một cơ hội và ta có thể cho họ cơ hội đó.”

Bài phát biểu này gợi nhớ đến kỳ tích của những kẻ chiếu dưới Everything Everywhere All at Once hồi năm ngoái.

Màn trình diễn ca khúc I'm Just Ken trong phim Barbie khuấy động sân khấu của Ryan Gosling. Nguồn: CNN.

Một điều tôi thích ở lễ trao giải Oscar năm nay là sự đổi mới phương thức xướng tên những diễn viên đạt đề cử và người chiến thắng bằng cách mời những người chiến thắng từ các năm trước gửi lời nhắn nhủ đến riêng từng diễn viên.

Đây là sự đổi mới đầy duyên dáng, ý nghĩa và mang tính cá nhân trong việc gửi lời tri ân đến những gương mặt đại diện cho các bộ phim. Ngoài ra, Oscar năm nay còn gửi lời tri ân đến những diễn viên đóng thế - những người hùng hành động đã đóng góp cho sự thành công của điện ảnh từ thuở sơ khai. Lời tri ân này có thể xem là một ẩn ý tiết lộ rằng sẽ có một hạng mục giải thưởng mới dành cho diễn viên đóng thế trong kỳ Oscar tiếp theo.

- Phim Hoạt hình Hay nhất: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki) - Phim Hoạt hình ngắn Hay nhất: War Is Over! Inspired By The Music Of John & Yoko (Dave Mullins and Brad Booker) - Kịch bản Gốc Xuất sắc nhất: Anatomy of a Fall (Justine Triet và Arthur Harari) - Kịch bản Chuyển thể Hay nhất: American Fiction (Cord Jefferson) - Hiệu ứng Hình ảnh Xuất sắc nhất: Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi và Tatsuji Nojima) - Dựng phim xuất sắc nhất: Oppenheimer (Jennifer Lame) - Phim Tài liệu Dài Hay nhất: 20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov) - Phim Tài liệu Ngắn Hay nhất: The Last Repair Shop (Ben Proudfoot và Kris Bowers) - Quay phim Xuất sắc nhất: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema) - Phim ngắn Hay nhất: The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson) - Thiết kế Âm thanh: The Zone of Interest (Tarn Willers và Johnnie Burn) - Ca khúc Trong phim Hay nhất: ‘What was I made for?’ cho phim Barbie (Billie Eilish và Finneas O'Connell) - Nhạc phim Hay nhất: Oppenheimer (Ludwig Göransson) - Thiết kế Phục trang: Poor Things (Holly Waddington) - Hóa trang Xuất sắc nhất: Poor Things (Nadia Stacey, Mark Coulier và Josh Weston) - Thiết kế Mỹ thuật: Poor Things (James Price, Shona Heath và Zsuzsa Mihalek)