Kenny G đã tới Hà Nội

BTC cho biết, trong chương trình lần này, Kenny G sẽ biểu diễn những nhạc phẩm nổi tiếng như: Going Home, The Joy of Life, Forever in Love, Sentimental, By the Time This Night Is Over, Songbird, Havana, The Moment, My Heart Will Go On… nhưng được làm mới hoàn toàn.

Bên cạnh đó, khán giả sẽ lần đầu được thưởng thức 1 bài dân ca quen thuộc qua tiếng kèn huyền thoại của Kenny G. BTC đã gợi ý các bài: Trống cơm, Bèo dạt mây trôi, Người ơi người ở đừng về để Kenny G chuyển soạn sang smooth jazz.

Tuy nhiên bài nào sẽ được nghệ sĩ lựa chọn chơi vẫn là bí mật để tạo bất ngờ cho khán giả Việt Nam trong đêm 14/11 tới.

BTC tiết lộ không chỉ chơi nhạc, Kenny G sẽ tặng lại một cây saxophone gắn bó với ông để bán đấu giá góp quỹ khi biết mục đích của chương trình là thiện nguyện. Toàn bộ tiền thu được, Báo Nhân Dân sẽ dành riêng cho các quỹ hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.

An Nguyên