Kẻ thủ ác sát hại người tình rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Sau khi gây án, Ga bỏ trốn và bị Công an huyện Hớn Quản bắt giữ khi đang trốn tại ấp Long Bình, xã Tân Quan. Do Ga khai nhận đã uống thuốc trừ sâu tự tử nên cơ quan công an nhanh chóng đưa anh ta đi cấp cứu.

Lý và Ga sống chung như vợ chồng từ tháng 11/2022 đến nay. Trong quá trình chung sống, cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Này 12/2, Ga không ở chung cùng chị Lý mà đã dọn ra ở riêng. Sau 5 ngày thì xảy ra vụ án mạng.