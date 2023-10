Kể khúc tráng ca Truông Bồn bằng tranh cát và máy bay không người lái

Kể khúc tráng ca Truông Bồn bằng ánh sáng (Video: Hoàng Lam).

Tối 29/10, tại Khu di tích quốc gia lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) diễn ra chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Dấu chân anh hùng". Chương trình do Báo Nhân dân phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2023) (Ảnh: N. Cường).

Chương trình nghệ thuật gồm 2 chương: "Trang sử vinh danh" và "Lửa hồng tiếp bước tương lai".

Trong chương "Trang sử vinh danh", cuộc chiến bảo vệ huyết mạch giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam trên cung đường lửa Truông Bồn được tái hiện qua hồi ức của người lính lái xe (NSND Quốc Trị) và cựu TNXP (NSND Hồng Lựu) cùng sự tham gia của 150 diễn viên, nghệ sỹ, người dân địa phương và các em học sinh.

Rạng sáng 31/10/1968, 13 thanh niên xung phong (TNXP) thuộc tiểu đội 2 - Tiểu đội thép, Đại đội 317, Tổng đội TNXP tỉnh Nghệ An đã ngã xuống trong quá trình san lấp hố bom để bảo vệ huyết mạch giao thông quan trọng chi viện cho chiến trường miền Nam, khi chỉ còn vài tiếng nữa, đế quốc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Trong số họ, người đã có quyết định đi học, người sắp trở về quê hương làm đám cưới...

Cùng các tiết mục, hoạt cảnh được dàn dựng công phu, xuyên suốt chương 1 là hình ảnh cuộc chiến đấu và ngã xuống của các TNXP trên tuyến lửa Truông Bồn được họa sỹ Trí Đức thể hiện bằng tranh cát, tạo hiệu ứng đặc biệt đối với người xem.